感情、金錢糾紛 男教唆員工到燒毀前女友家

王姓女子住處遭縱火，屋外機車等物品已焦黑。（陳淑娥翻攝）

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台中潭子鐘姓男子疑感情及金錢糾紛，涉嫌教唆張姓員工到王姓前女友家縱火，其家人深夜發現屋外有火光緊急滅火，兩部機車、腳踏車等物品已燒得焦黑，警方以車追人逮捕張及鐘嫌，全案依公共危險罪移送法辦。

潭子頭家派出所表示，20日3時接獲民眾報案，表示位於潭子區中山路一段3住家遭縱火，員警趕扺現場時火勢已撲滅，屋外兩部機車、腳踏車、洗衣機、生活用品以及房屋外表均已燒得焦黑。

警方表示，王姓被害人疑已分手的鐘姓男子所為，但鐘當晚在家矢口否認，由於案發地點位於重劃區旁，監視器建置尚未完善，且在未有目擊者情況下，使案情陷入膠著，經積極擴大調閱北屯區及潭子區周遭一百多支監視器，交叉分析過濾比對後，在距離案發地點約2公里外北屯區軍福19路口，發現一名穿黑色外套的男子涉有重嫌。

經報請台中地檢署檢察官指揮，員警抽絲剝繭後查出男子先將機車停放無監視器重劃區，再獨自步行至案發地點縱火，員警以車追人調閱犯案車輛，並至其太平區中山路住處發現犯案所騎機車及查獲張姓犯嫌到案。

張嫌坦承因積欠銀行7萬元，受鐘男教唆犯案，至被害人家中點燃機油縱火，鐘承諾事成後幫他償還債務；鐘嫌到案後表示與王姓被害人原為男女朋友，因不甘分手及有金錢上糾紛，一氣之下才教唆員工縱火，全案依公共危險移送法辦。

(中時)

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