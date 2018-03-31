搭火車免門票 宜蘭綠博開幕

宜蘭綠色博覽會31日開幕，蘭陽舞蹈團等團體聯手演出「宜蘭1812」。（李忠一攝）

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宜蘭綠博推出搭火車等大眾運輸工具前往園區，免費入園的優惠，代理縣長陳金德也響應優惠搭區間車前往。（李忠一攝）
綠博園區的「米球池」吸引不少小朋友玩耍。（李忠一攝）
綠博在冬山河生態綠舟舉行，生態綠舟面積廣達16公頃，今年綠博主題是「實踐‧綠行動」。（李忠一攝）

為期44天的宜蘭綠色博覽會今天（31日）開幕，宜蘭縣政府首次祭出搭火車等大眾運輸免門票的優惠，代理縣長陳金德也搭乘火車到冬山站，並鼓勵鄉親多加利用免費遊綠博，他表示，舉辦綠博就是要分享宜蘭縣如何在環境與文明生活中取得平衡。

綠博今年邁入第19屆，從去年開始移師到冬山河生態綠舟園區與冬山火車站周邊場域舉行，今年園區分成生態綠舟區、農業實驗學校區、大地藝術區等3大主題區，還有宜蘭嚴選館等十大特色展館。

宜蘭縣政府表示，生態綠舟位於冬山河中上游，面積廣達16公頃，是全台少見以森林為主題的生態公園，今年綠博以「實踐‧綠行動」為主題，其中一項就是鼓勵搭乘大眾交通工具，搭火車或4家國道客運即可憑票根免費入園。

代理縣長陳金德一早從宜蘭火車站搭乘區間車，但他詢問時，票務人員不清楚搭火車免門票的優惠措施，陳金德嘆說宣傳還有待加強，並批鐵路局「辦事不牢靠。」但他隨後解釋說，是農業處沒有溝通好。不過沿線有不少學童、民眾紛紛以搭火車方式暢遊綠博。

陳金德在開幕典禮中表示，宜蘭多風多雨，便對惡劣的環境就是需要韌性，過去的宜蘭市森林蒼鬱、湖泊交錯，雖然「看起來是回不去。」但要努力回到從前的環境，盼在宜蘭生活的縣民能兼具文明生活、便捷交通，以及好的環境。

農委會副主委李退之表示，全國有很多成功的地方行銷活動，宜蘭綠博是成功的模範，走進會場感受到環境的優美，站在農委會的角色，會用資源與行動來支持綠博。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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