主張保留松機 孫大千：台北不該自廢武功！

2018年03月31日 14:53 中時電子報 黃以謙

2018年的台北市長選舉將至，包含現任市長柯文哲等幾位參選人多主張廢除松山機場。對此，國民黨參選人之一的孫大千力排眾議，主張保留松機，理由是台北身為首都，不該如此自廢武功。

孫大千在今天（31日）發文，提出不開廢除松山機場的九個理由如下：

第一，松山機場有多元用途，主管機關包含交通部、國防部、內政部。台北市政府既不具備主導權，未來何以兌現遷移的承諾？

第二，張廢除松山機場的規劃，是要將原本的航班轉移到桃園機場第三航站。但是桃機那邊至少要到2025年才完工，而本屆市長任期只到2022年，根本超出任期，沒有辦法執行。

第三，參選人對松山機場的土地各自提出不同規劃，但是要等到2025年後才推動執行恐怕緩不濟急。其實，台北現有的閒置土地仍然可觀，善用眼前資源方為良策。

第四，松山機場兼具國內外航線、軍事任務、空勤救災等任務，這是桃園機場無法完全取代的。總不會未來飛國內線還要跑桃機，甚至連空軍基地也要一起遷移吧？

第五，桃園機場負擔已經飽和，建第三航站本意是疏解負擔，若再加上松機的眾多任務，是否吞得下去？

第六，松機一旦併入桃機，桃機必定增加使用「東空域」，製造噪音範圍將擴及中壢、楊梅、八德等地。「台北市政府真的要把自己的城市願景建立在其他縣市民眾的痛苦之上嗎？」

第七，台北市身為首都，發展觀光與貿易都少不了松山機場，「台北市政府有必要自廢武功，自毀長城嗎？」

第八，建商和財團長期將松山機場視為眼中肥肉，都想進場分一杯羹，我們真的要便宜這些人嗎？

第九，松山機場的興建投入無數民脂民膏，若要執行遷移又必須再耗費數千億經費，何必如此折騰？

(中時電子報)