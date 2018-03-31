民進黨大亂鬥 扁為兒爆料陳菊用劉世芳換官 綠委開砲

2018年03月31日 14:52 中時電子報 王家禕

前總統陳水扁藉「新勇哥物語」爆料，陳菊為了北上擔任總統府秘書長，犧牲高雄市長黨內初選參選人劉世芳；立委段宜康怒批，為了選票消費民進黨、消費陳菊，讓大家看清這群人的真面目。

前總統陳水扁藉著「新勇哥物語」，爆料蔡英文總統特別去看總統府秘書長官邸的整修進度，顯示出新任總統府秘書長份量之大，這樣的人物除了高雄市長陳菊，不做他想。

「新勇哥物語」還點出，高雄市長黨內初選參選人劉世芳「被退選」，其實與陳菊北上接總統府秘書長有密切關係。「如果劉世芳市長初選有望，菊姐是不會離開高雄的。如今劉委員過關希望不大，隨時可以被犧牲。」

民進黨立委段宜康今（31）日在臉書怒開嗆，認為「新勇哥物語」這樣惡毒地傷害花媽和劉世芳，讓大家活生生看到這群人的真面目。段宜康護航說，陳菊會是拿劉世芳去換位子的人嗎？當然不是！這樣造謠是為了政治目的。

段宜康說，十幾年來，在高雄最照顧扁家的就是花媽。現在為了陳致中選議員要衝高票，刻意製造話題、製造衝突。不僅對蔡政府、對民進黨開砲，居然還把砲口對準陳菊。

段宜康批評，「新勇哥」的這些鬼話，為什麼不在劉世芳退選後，陳其邁贏得初選前説？為什麼不在陳菊呼籲大家支持陳其邁之前說？為了選舉消費民進黨、消費蔡政府、消費蔡英文，現在還消費陳菊，民進黨該怎麼應對？很簡單，就把他們當成勇哥吧。

(中時電子報)