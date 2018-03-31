生還機率僅1％！俄前間諜女兒甦醒　能開口說話

俄前間諜斯卡里帕爾女兒尤利婭(Yulia Skripal)，本月初遭受神經毒殺，現傳出已經恢復意識，能開口說話。(圖取自尤利婭臉書)

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中時電子報

左圖為英國間諜斯卡里帕爾在受審時的檔案，右圖為他的女兒尤莉婭。(圖/美聯社、臉書)

俄國剛剛又宣布驅逐23國駐俄外交官，以牙還牙的外交報復手段正在如火如荼進行中。引發23國與俄羅斯大打外交戰的俄前間諜斯卡里帕爾(Sergei Skripal)和他女兒尤利婭(Yulia Skripal)，本月4日遭神經毒殺昏迷後，原本預估生存機會渺茫，恐怕只有1%生還率，就算清醒，恐怕也會變成殘疾。最新消息指出，尤利婭目前已經甦醒，還能開口說話。

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根據BBC報導，俄前間諜斯卡里帕爾的姪女早前告訴媒體說，身中神經毒的斯卡里帕爾父女兩人，生還機率只有1%，就算真的活下來，未來兩人恐怕凶多吉少，都會變成殘障人士。但最新消息指出，知情人士透露經過20多天治療以後，現年33歲的尤利婭已經脫離險境，病情好轉，不但甦醒了，還能夠說話。

報導說，布蘭夏德(Christine Blanshard)醫生宣布，尤利婭病情漸入佳境，對治療反應良好，但目前還須接受24小時臨床監控。

至於，現年66歲的斯卡里帕爾則依舊處於危險期，情況穩定。

醫院的官方聲明中並未提及神經毒劑是否對尤利婭造成長期傷害。也尚未正式對外說明，尤利婭是否已經恢復意識。

(中時電子報)

文章來源：Russian spy: Yulia Skripal 'conscious and talking

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