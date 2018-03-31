改善路狹壅塞 基隆中和路今動工拓寬

中和路車流量大，但路幅狹窄僅有8米寬，導致上下班尖峰時段經常塞車，市府計畫將道路拓寬至14米寬，預計明年4月完工。（基隆市政府提供）

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基隆市長林右昌（中）今（31）日邀集相關人士，於中和國小舉辦「中和路拓寬工程開工典禮」，預計明年4月完工，改善交通問題。（基隆市政府提供）

基隆市中山區中和路車流量大，但路幅狹窄僅有8米寬，導致上下班尖峰時段經常塞車。基隆市長林右昌今（31）日邀集相關人士，於中和國小舉辦「中和路拓寬工程開工典禮」，預計工期為360天，明年4月竣工，並耗資2810萬。林右昌也期許，希望拓寬後能大幅改善民眾的生活。

林右昌指出，早在他上任前，地方上就一再建議將中和路進行拓寬，但多年來一直因為用地經費問題，以致延宕至今，首先感謝議會支持增編經費，才能解決用地需求，等工程完成後，相信可以有效紓解周邊大型社區的交通需求，中和國小學童接送也會更加安全。

林右昌表示，工程進行期間，難免對於周遭居民帶來些許困擾，除了希望居民們能夠體諒，也請工務處及承包廠商多加注意，一定要盡力減少對於學童上下學及民眾通勤的影響，並提醒承包的廠商掌握天氣狀況，避開雨季的影響。

工務處指出，中山區中和里地區，因當地有「大慶大城」及「喜市」等大型社區密集發展，活動人口急遽增加，而造成交通流量增加，且尖峰時段常呈壅塞狀態，再加上當地聯外道路狹窄且彎曲蜿蜒，道路服務水準不佳，影響通行安全。

對此，工務處於今年進行河岸段加蓋及道路段拓寬，並以中和路西岸聯外道路口為工程起點、中和路70巷口為工程終點，所需工期為360天，預計明年4月完竣。

工務處說明，中和路拓寬工程費為2810萬元，屆時拓寬後的路面寬度將達14米，橫斷面則採3.25米寬混合車道布設，並將兩側路肩及人行道採雙向3車道來配置，希望未來有效解決中和國小附近交通問題，提高民眾生活便利性。

(中時)

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