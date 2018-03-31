呂秀蓮開砲 洪耀福投降主義帶衰民進黨

2018年03月31日 15:18 中時 楊孟立

民進黨中央在台北市長一役始終不願推派人選，有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮今天召開記者會，砲轟民進黨秘書長洪耀福的投降主義，更直批前陣子的黨內初選搞得黨內分崩離析，「他不只不會帶兵，更是在帶衰民進黨。」

呂秀蓮說，蔡英文主席身兼總統，可能忙於國務，導致黨務大權旁落，現在中央黨部那群人太過年輕，經驗不足，「秘書長自己有選舉過嗎？」

她指出，這次從南到北黨內初選，已經讓非常好的黨內同志，互相廝殺變成仇敵，也有立委耗盡了財力，整個民進黨因為黨內初選現在狀況非常不好，黨中央有體會到嗎？黨現在分崩離析，誰要負責任？

呂秀蓮說，她跟姚文智宣佈參選以來始終以禮相待，不願撕裂黨，結果黨部一天到晚唱衰，還說要支持柯P，「黨員聽到投降主義的言論要作何感想？」她強調，黨中央不提名人，民調當然不會高。

她又說，當年劉邦友血案發生之後，許信良主席命令她回去桃園縣，三個月不到的時間準備，打倒執政二十多年的國民黨；另外還有前台北縣長尤清、前南投縣長彭百顯都曾經化不可能為可能，「如果不是我們這些開拓者，民進黨後來還能執政嗎？你今天還做得上秘書長嗎？」

呂秀蓮諷刺表示，很遺憾當今掌權的人，沒參與當時一步一腳印的奮鬥歷程，他們誤以為現在作為執政黨可以吃香喝辣，大權在握，已經偏離民進黨的黨德黨魂，特別是對台北市選情不做真實瞭解，老是停留在1998年陳水扁跟馬英九競選市長失敗的陰影。

呂秀蓮說，台北市早就不是當年的樣子。現在真正台北市選民藍的只有20到22%，綠的潛在支持者高達35%，但最大結構還是理性中立、超越黨派的市民，「現在都過多久了，不要停留在陳水扁失敗的陰影中。」

(中時)