大學社團評鑑「愛地球」減少紙張審查

中興大學熱舞社的勁歌熱舞為社團評鑑活動揭開序幕，展現學生青春活力。（林欣儀攝）

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展現大學生活力，教育部舉辦107年學生社團評選活動，吸引全台146所學校、263個社團參加，場面熱鬧。教育部學生事務及特殊教育司長鄭乃文在致詞時特別強調社團活動對學生成長的重要，今年以「愛護森林、守護地球」為主要特色，並減少一半紙張用量。

中興大學熱舞社的勁歌熱舞為為期2天的評鑑活動揭開序幕，總計3千多名來自全台各地的學生卯足全力、展現各自特色，其中更包含台南藝術大學創藝營造公社、政治大學布袋戲研習社等少見的特殊社團，場面熱絡，活動中也安排同性質社團觀摩與經驗交流，盼各社團經驗分享。

鄭乃文指出，今年活動有2大特色，其一就是以「愛護森林、守護地球」為主軸，在評鑑送審的檔案資料中，紙本數量從去年的40大本減少為20大本，減少檔案多達5260個，預計明年可再減少為10大本，大家藉由實際行動展現對地球的愛護。

考量大學社團經費來源不易，鄭乃文表示，基於鼓勵學生參與社團目的，教育部今年以提高實質獎金獎勵幫助社團營運，其中特優社團獎為2萬元、優等獎1萬元，皆較去年增加1倍，此外，鼓勵學生社團到偏鄉服務，這類補助也相對提高。

此次參與評鑑的社團以自治性、綜合性數量最多，其次則為服務類型、學術性、體能性及康樂性，中興大學校長薛富盛強調，社團活動是學生學習成長的重要一環，盼透過評鑑達到相互觀摩、跨校學習目的。

(中時)

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