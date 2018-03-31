北市府拆原民帳篷 歌手馬躍比吼怒批

2018年03月31日 15:19 中時 吳堂靖

位於台大醫院捷運站旁的原民陳抗據點31日遭北市府拆除。（吳堂靖翻攝）

繼上週拆除公投盟陳抗帳篷，台北市政府31日再派出50名警力拆除台大醫院捷運站旁的原民陳抗據點，團體人員無奈將設備移往附近公園，馬躍比吼表示，我們以討論轉型正義為主軸駐點400多天，相關單位卻都冷處理，現在一句「依法行政」就要拆，根本是恐怖的白色力量！

由歌手巴奈、馬躍比吼帶領的原民團體「原轉小教室」去年6月起於凱道旁設置據點，抗議「原住民土地或部落範圍土地畫設辦法」，馬躍比吼表示，先前被拆的團體可能涉及藍綠、統獨，但我們討論的是轉型正義問題，藍綠都不願面對過去歷史，卻以強硬手段拆遷，根本是恐怖的白色力量，「但我們會一直在！」

馬躍比恐表示，首都通常是一個國家最進步的地方，在首都不能抗爭，還叫甚麼民主甚麼進步，原住民連個抗議不公不義的地點都沒有，蔡英文2016年答應要跟原住民道歉，講得跟真的一樣，我們希望她能實踐承諾，結果她實踐的方式是找警察來驅趕，轉型正義都是假的！

「鄭南榕在世應該也會被他趕來趕去！」前來聲援的學生洪崇晏表示，柯文哲昨天才去參加鄭南榕博物館言論自由日揭牌儀式，怎麼好意思一面拆遷陳抗團體據點，一面有又標榜自己尊重民主，根本自相矛盾，真的很可笑。

洪崇晏指出，駐點在台大醫院捷運站的原民團體，由於鄰近凱道集會遊行多，加上時常舉辦原民文化相關演講、策展及連署，已經成為各地部落在台北的串聯中心，據點僅占捷運站一部分，行人往來也未受到嚴重影響，依同樣標準來看「行政院前的拒馬更阻礙交通！」

(中時)