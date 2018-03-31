9種舊版人民幣 5月起停止流通

2018年03月31日 15:53 中時 李金生

5月1日起停止在市場上流通的人民幣之一。（金門縣府觀光處提供）

5月1日起停止在市場上流通的人民幣之一。（金門縣府觀光處提供）

5月1日起停止在市場上流通的人民幣之一。（金門縣府觀光處提供）

5月1日起停止在市場上流通的人民幣之一。（金門縣府觀光處提供）

5月1日起停止在市場上流通的人民幣之一。（金門縣府觀光處提供）

5月1日起停止在市場上流通的人民幣之一。（金門縣府觀光處提供）

手上有人民幣的人注意了！大陸為了整頓貨幣市場，日前公告在1987年首度發行的9種面值紙幣（第4套舊版人民幣），分別為幣值1元、2元、5元、10元、50元與100元的6種主幣；1角、2角與5角的3種輔幣，將自今年5月1日起停止在市場上流通。

金門縣府觀光處提出，第4套人民幣為1987年發行，最大面值的100元採用毛澤東、周恩來、劉少奇與朱德的浮雕像。50元紙幣則是工人、農民與知識分子頭像；其它面額紙幣則是採用大陸各民族人物頭像，或是大陸民族特點的植物圖案（如圖）。

該處指出，如持有以上大陸貨幣，5月1日起將在大陸市面上停止流通，而自5月1日起至2019年4月30日止，可在大陸各銀行的分行，兌換現行流通鈔票。在集中兌換期結束後，仍可到指定的銀行分支機構進行兌換，請鄉親多加留意，以免影響自身權益。

(中時)