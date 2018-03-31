中市開放資料「五星級」 遠見智慧城市調查摘星

台中市府日前邀請行政院數位政委唐鳳（中）分享中央推動的經驗，透過交流，進一步提升台中市推動開放政府效益。（盧金足攝）

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台中市府建置「開放資料與資料整合服務平台」，納入各機關資料，讓市政更透明開放。（圖／台中市府提供）

台中市摘「星」！《遠見雜誌》公布第四屆智慧城市大調查結果，在開放資料、保障民眾知的權利上，全台22縣市皆已發展相關應用服務，僅台中市和基隆市達到可串連應用資料的「五星級」。

市府表示，目前已建置「開放資料與資料整合服務平台」，納入各機關資料，同時也積極使路平地圖、地籍圖、道路圖等地理圖資流通，讓市政更透明開放。

智慧城市被視為「城市競爭力」評比的指標之一，每天出門的交通狀況是居民最有感的，被各縣市列為智慧城市第一優先項目，而台中市已整合縣市內公車動態、自行車車道路網即時資訊等，讓民眾「行」得更便利環保。

台中市設置無人車試車封閉實驗場域，結合精密機械產業，以水湳智慧城為基地展開計畫，市府交通局長王義川說，今年11月花博開幕後，將辦理無人車試乘活動，並整合產官學觀點，在台中打造「自駕車國家隊」。

在開放資料方面，遠見調查發現22縣市皆已發展相關應用服務，但只有6縣市達開放資料四、五星級，四星級指資料具可辨識性，五星級則為資料可串連運用，僅台中市和基隆市達到標準。

在縣市合作領域，台中市、基隆市、台北市、高雄市消費者在這4個縣市體驗名產後，透過平台購買，產地直銷運送，不但消費者買得安心，為農民打開更多行銷通道。

為打造智慧城市，台中市邀請產官學界組成「智慧城市推動委員會」，並建置「開放資料與資料整合服務平台」，納入各機關資料，開放路平地圖、地籍圖、道路圖等地理圖資流通。

市府除直播市政會議及公聽會，也成立青年事務審議委員會、推動參與式預算，透過建置「開放資料與資料整合服務平台」，納入各機關資料，與民眾息息相關的資料也透過各項模組化、api管理服務、引用、註冊等流程，資料推至新版CKAN為基礎的「開放資料服務平台」，提供一般民眾瀏覽、查詢或引用。

「六都中唯一連續6年蟬聯得獎者！」市府推動路平地圖、地籍圖、道路圖等地理圖資流通，成果獲內政部地理圖資加盟績效評比肯定，中市去年並率全國之先，實施地理圖資免費開放政策，充分發揮開放資料加乘效益。

(中時)

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