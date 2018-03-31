新竹市開臺金山寺捐贈消防車配備關東梯

開臺金山寺今天舉行新牌樓的揭牌典禮，為了對新竹市救災盡分心力，寺方也特別致贈1部消防車。（陳育賢 ）

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開臺金山寺今天舉行新牌樓的揭牌典禮，為了對新竹市救災盡分心力，寺方也特別致贈1部消防車。（陳育賢 ）
開臺金山寺今天舉行新牌樓的揭牌典禮，為了對新竹市救災盡分心力，寺方也特別致贈1部消防車。（陳育賢 ）

為協助消防救災，新竹市開臺金山寺３１日致贈消防局1輛小型消防車，此消防車上更配置價值50萬元的日製新式救災利器「關東梯」，即日起竹市也成為全國首見所有消防分隊全面配置「關東梯」的縣市。

開臺金山寺今天舉行新牌樓的揭牌典禮，為了對新竹市救災盡分心力，寺方也特別致贈1部消防車，市長林智堅親自主持揭牌啟用儀式，並回贈開臺金山寺感謝牌，感謝全體委員熱心公益。

林智堅表示，開臺金山寺是新竹市重要信仰中心，牌樓啟用是全體委員期待已久的大事，他能感受到主委鄭茂灶主委內心激動，此次適逢揭牌典禮，感謝全體委員長期支持市府工作，數年來贈與市府多次消防設備，讓消防弟兄擁有更安全設備，提升救災效能。

開臺金山寺臨近為科學園區，園區不僅造就新竹市創稅超過1200億排名全台第3，讓新竹市成值得驕傲的城市，市府也與竹科管理局局長王永壯緊密合作，改善新竹市交通難題，並且共同打造28公頃創新產業聚落，讓在地企業根留新竹。

鄭茂灶則表示，牌樓啟用的重要時刻讓他感動得想哭，開臺金山寺自2000年起陸續致贈市府救護車、消防車、警察巡邏車，此次致贈小型消防車，未來也將持續帶領開臺金山寺致力於公益。

消防局長李世恭指出，為提供市民更安全的保障，2015年5月新設竹科入口處的金山分隊，成為守護東區及竹科的重要消防據點，這次獲贈小型消防車，並配置價值50萬元的救災利器「關東梯」，實現新竹市消防單位全面配發「關東梯」的願望，使得新竹消防局成為全國首見各分隊全面配置「關東梯」的消防機關。

上午揭牌暨致贈儀式，有包括開臺金山寺主委鄭茂灶、副主委饒圳榮、羅振光、竹科管理局局長王永壯，市議員兼義消總隊長鄭宏輝，議員曾資程及多位里長共襄盛舉。

(中時)

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