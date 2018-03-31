台灣教育沒前途？父母撒錢每年萬名學生留學

2018年03月31日 15:38 中時電子報 戴安瑋

台灣每年約有2~3萬名學生到國外留學，有的會適應不良，專辦美國留學有30年資歷的美成國際事業總經理呂家儀說，台灣填鴨式教育，加上許多家長希望孩子多一種語言能力，紛將孩子送到歐美、澳洲念書，但孩子隻身到國外後語言不通，交不到朋友，有時會造成孩子退縮，當孩子出現負面情緒、成績一落千丈、亂花錢及作息不正常時，父母親就須特別關懷。

她說，台灣從國小至高中都不能選課，念到不喜歡的地理、歷史仍要死背，但在美國從9年級(即高中)開始，有一半的科系是可以自己選的，孩子可以上自己想要念的課程；在台灣學生一到學校即要早自習，接著上課，體育課也拿來補數學、化學，但在美國第一堂課就是打球，美國學校認為早上運動強健體魄，學習力更好。

她強調，無論教育制度、文化及生活作息，台灣與美國都有著很大的差距，父母將小孩送到美國念書，要不時的遠端表示關心，還要教導孩子做任何時一定要跟寄宿媽媽或爸爸報備，做好溝通。此外，孩子在台灣英文好，是考試的英文成績好，不代表孩子到了國外能開口說，有的孩子英文發音不正確時，會被同學取笑，這種情況非常多，孩子也須培養釋懷的能力。

她建議父母在送孩子出國前，可要求寄宿家庭或寄宿學校每月向家長提出報告，從報告中了解孩子生活及學習情形，必要時到美國陪孩子。

對於孫鵬狄鶯兒孫安佐在美國開的一句玩笑話，呂家儀說，在台灣一句玩笑話，大家不會太認真，但在美國，玩笑話就不是玩笑話，校方會認真處理，曾有一位台灣到美國念書的女學生，有一天告訴同學她想自殺，同學將其玩笑話報告校方後，校方決定將這名女學生送回台灣，強調孩子在美國講話也須謹慎。

根據政府統計，台灣每年約有2~3萬名學生到國外留學，年齡介於國中至大學，多是到寄宿家庭或寄宿學校，還不包括爸爸或媽媽陪同孩子移民到國外念書的人數。

(中時電子報)