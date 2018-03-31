珍惜自己才能遇到真愛？ 沒自信吸引爛人的3個原因

2018年03月31日 15:44 中時電子報 徐秀娥 /編輯 PCHIU/文 邱映慈、/編輯

很多兩性專家、愛情教站手冊都有說，一定要懂得愛自己才會遇到能給你幸福的人，但是為什麼「珍惜自己才能遇到真愛」？原來是因為如果不夠珍惜自己，很容易讓自己陷入鬼遮眼的狀態，就會發生以下3個狀況！

1.付出沒有底線

在愛情中的付出是雙向的，懂得珍惜你的好男人不可能讓你單向付出。如果懂得珍惜自己，當然不可能把自己擺在一段失衡的愛情當中，另一半如果是只知道享受卻不願付出的自私男，自然就會離開他。但如果是不懂得珍惜自己的人，付出彷彿沒有底線，還會哀怨的想「為什麼我這麼努力，他沒有更愛我呢」，因為單向的付出不會換來愛情，只會把對方寵成渣男！

2.容易被情緒勒索

對自己沒自信的人，很容易相信別人的否定，為了博取他人的肯定，自己就會賣命的付出。只要對方拿這段關係來威脅，例如說「不爽就分手啊」，不愛自己的人聽到這種話，馬上就什麼事情都屈服了。如果是懂得珍惜自己的人，自然會判斷在乎對方的感受的底線在哪，而不是被對方的情緒牽著走。

3.停損點設定錯誤

如果懂得珍惜自己，面臨失衡的愛情，或是另一半不尊重的對待，自然會懂得放下這段不健康的感情。但是不夠愛自己的人，停損點的設定都會讓旁人傻眼，對方亂搞曖昧、借錢不還、口出惡言好像都沒關係，甚至說出「只要他還肯留在我身邊就好」，愛真的不需要這麼卑微，愛情中的委屈是無法成就圓滿的，只會讓這段關係走向毀滅。

(中時電子報)