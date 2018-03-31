廣深港高鐵香港段明日試營運 預計9月全線貫通

明日起廣深港高鐵香港段開始試營運，未來屬於港鐵的九列高鐵列車將被命名為「動感號」。（圖/中新社）

友善列印
中時電子報

據香港文匯報報導，施工多年的廣深港高鐵，香港段26公里的軌道已鋪設完畢，將從明日（4/1）起開始試營運，大陸鐵路部門未來將安排，多趟高速動車組往返於廣州南、深圳北、福田站和西九龍站間。如試營運無問題，最快預計在9月份將能全線通車。

而港府日前也公佈列車命名結果，經過公開徵名票選，未來行駛於香港段的九列高鐵列車組將取名為「動感號（vibrant express）」。將與目前負責運載乘客來往廣州和深圳的復興號與和諧號列車，共同擔負廣深港高鐵的運輸責任。

目前運行於廣州和深圳之間的復興號高鐵列車組。（圖/中新社）

廣深港高鐵全線設廣州南站、慶盛站、虎門站、光明城站、深圳北站、福田站和西九龍總站共7個車站。其中，廣州南站至深圳北站已於2011年12月26日正式通車，深圳北站至福田站已於2015年12月30日正式通車，香港段沿途不設站。而位於香港的西九龍站總建築樓面面積約43萬平方公尺，為世界上最大的地下鐵車站。去年估計，光是香港段的工程總造價就高達715億港幣（約2,651.7億台幣）。

廣深港高鐵中重要的一站：福田站。（圖/新華社）

廣深港高鐵全線建成通車後，從香港至福田僅14分鐘、至深圳北23分鐘、至廣州南48分鐘。而搭乘高鐵來往香港及內地的旅客，到達西九龍總站後，均可在站內一次性完成兩地的出入境手續，即「一地兩檢」計畫。從西九龍出發，前往廣州單趟車費為260港幣（約964.3台幣）、前往福田則為80港幣（約296.7台幣）。

(中時電子報)

文章來源：廣深港高鐵香港段明起試運行

文章來源：廣深港高鐵香港段4月1日試運營 廣州到香港僅48分鐘

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
9種舊版人民幣 5月起停止流通 綠反對惠台措施 陳德銘：不代表…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。