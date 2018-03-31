廣深港高鐵香港段明日試營運 預計9月全線貫通

2018年03月31日 15:46 中時電子報 李靖棠

據香港文匯報報導，施工多年的廣深港高鐵，香港段26公里的軌道已鋪設完畢，將從明日（4/1）起開始試營運，大陸鐵路部門未來將安排，多趟高速動車組往返於廣州南、深圳北、福田站和西九龍站間。如試營運無問題，最快預計在9月份將能全線通車。

而港府日前也公佈列車命名結果，經過公開徵名票選，未來行駛於香港段的九列高鐵列車組將取名為「動感號（vibrant express）」。將與目前負責運載乘客來往廣州和深圳的復興號與和諧號列車，共同擔負廣深港高鐵的運輸責任。

目前運行於廣州和深圳之間的復興號高鐵列車組。（圖/中新社）

廣深港高鐵全線設廣州南站、慶盛站、虎門站、光明城站、深圳北站、福田站和西九龍總站共7個車站。其中，廣州南站至深圳北站已於2011年12月26日正式通車，深圳北站至福田站已於2015年12月30日正式通車，香港段沿途不設站。而位於香港的西九龍站總建築樓面面積約43萬平方公尺，為世界上最大的地下鐵車站。去年估計，光是香港段的工程總造價就高達715億港幣（約2,651.7億台幣）。

廣深港高鐵中重要的一站：福田站。（圖/新華社）

廣深港高鐵全線建成通車後，從香港至福田僅14分鐘、至深圳北23分鐘、至廣州南48分鐘。而搭乘高鐵來往香港及內地的旅客，到達西九龍總站後，均可在站內一次性完成兩地的出入境手續，即「一地兩檢」計畫。從西九龍出發，前往廣州單趟車費為260港幣（約964.3台幣）、前往福田則為80港幣（約296.7台幣）。

(中時電子報)