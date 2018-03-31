博鰲論壇開議 陸將同步南海軍演

2018年03月31日 15:43 中時電子報 楊幼蘭

解放軍將在南海舉行今年來的首度實戰演習，中國大陸海南海事局30日發布了「南海軍事訓練臨時禁航」公告。

文中宣佈，自4月5日早上8時，到4月11日午夜12時，將在4個座標的水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入，為期將將近一星期。

依照公告的座標，這次軍事訓練的禁航區，就在海南島東岸沿海。據中央社報導，所謂的沿海，包含「博鰲亞洲論壇2018」年會舉行地點博鰲鎮的沿海。

而中國當局已宣布，將從4月8日到11日，在海南博鰲舉行博鰲亞洲論壇2018年會。這顯示，在今年博鰲開會期間，中國同時會在會議地點沿海全面禁航，並舉行軍事訓練。

今年是中共在海南建省30周年，而這次博鰲論壇更是中共19大後首個主場外交活動。據傳北京有意拉高出席層級，中共總書記、國家主席習近平可能出席年會。

海南海事局30日發布禁航海域的4個座標點為:19-16.5N/110-38.5E 、19-13.0N/110-53.5、18-55.0N/110-48.5E、19-00.5N/110-31.5E。

據《環球時報》23日報導，軍事分析家說，大陸首艘航母遼寧艦可能會參加這次演習。分析指出，要是遼寧艦參加這次演習，這次演習就會成為遼寧艦一個重要里程碑，不僅會錘煉，也將檢驗它的實戰能力。

而據路透報導，馬斯廷號驅逐艦（USS Mustin，DDG-89）23日駛入南沙群島美濟礁的12海里內，在南海行使「自由航行」權，引發中國強烈警告。

中國國防部新聞發言人任國強指出，美方做法破壞中美兩國兩軍關係氛圍，是對中方的嚴重政治和軍事挑釁。同時他也表示，美方的挑釁只會促使解放軍進一步加強各項防衛能力建設，堅定捍衛國家主權和安全，堅定維護地區和平穩定。

另一方面，北京對美國總統川普3月16日簽署生效，允許雙方各級官員互訪的台灣旅行法反應也很強烈。國防部說，解放軍遼寧艦航母編隊20日進入台灣防空識別區，21日中午駛離。而2天之後，解放軍便宣佈要舉行南海軍演。

(中時電子報)