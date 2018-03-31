喉嚨卡卡吞嚥受阻 小心甲狀腺問題

中山附醫達文西中心主任彭正明（左起）為邱姓婦人施行「達文西經口甲狀腺切除手術」，目前邱婦恢復良好。（林欣儀攝）

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常感覺喉嚨卡卡嗎？小心甲狀腺問題！台中市62歲邱姓婦人2年前發現每次吞東西都會卡卡的，就醫檢查發現2公分大腫瘤，接受「達文西經口甲狀腺切除手術」，目前恢復良好。醫生指出，甲狀腺腫瘤有年輕化趨勢，若發現不適情況應就醫檢查。

中山醫學大學附設醫院上月31日舉辦甲狀腺病友會活動，不少病友返院分享治療經驗，邱姓婦人說，2年前發現頸部左側有硬塊，且低頭時硬物感更明顯，吃東西會覺得卡卡的，持續近2個月未改善，到醫院檢查發現為甲狀腺結節。

中山附醫達文西中心主任彭正明指出，邱婦就醫時發現有2公分大腫瘤，經細胞取樣研判為良性，但考量腫瘤可能持續變大、若不治療可能產生癌變機會，決定手術切除，她擔心在頸部留下長疤痕、影響外觀，決定採取不留痕跡的「達文西經口甲狀腺切除手術」，目前恢復良好且不需服藥。

彭正明表示，甲狀腺癌好發於35至55歲女性，近年來有年輕化趨勢，且其位居女性癌症發生率第5名，研判發生原因可能與賀爾蒙變化有關，早期手術因會在頸部留下疤痕，影響手術意願，現在則可選擇經口、乳暈或耳後、腋下等處手術。

彭正明強調，甲狀腺腫瘤若為惡性，建議大小5公分內且為低度惡性、分化良好者，較適宜這類不留疤手術方式，建議民眾若感覺喉嚨卡卡的、不舒服且時間長達1周以上，又無其他相關病況者，應就醫檢查。

(中時)

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