社區整合性巡迴健康檢查 縣長林明溱和議員邱美玲均到場關心長者健康

2018年03月31日 16:01 中時 楊樹煌

▲南投縣政府在國姓鄉社區活動中心辦理的整合性健康篩檢巡迴服務，吸引鄉民烈參與。（楊樹煌攝）

▲護理人員細心的為國姓鄉民抽血，以便進行各項血液的健康篩檢。（楊樹煌攝）

南投縣政府為提供長者、交通不便民眾，就近性健康照護，今31日於國姓鄉社區活動中心辦理整合性健康篩檢巡迴服務，有200多位民眾前往檢查，縣長林明溱、縣議員邱美玲均到場關心長者健康；邱議員並建議縣長在長照2.0機制執行中，能在國姓衛生所安排復健治療服務，讓有需要的鄉親得到照護！

這項由縣府衛生局提供的健康篩檢服務，包括身高、體重、血壓、視力，血液、尿液、大腸直腸癌的糞便潛血檢查以及口腔癌篩檢、婦女子宮頸抹片、乳房X光攝影檢查、健康諮詢、轉介等多項服務，致吸引鄉民熱烈參與。

林縣長表示，南投縣的鄉鎮多屬偏遠地區，長輩為了就醫，長途搭車較為不便，為落實照顧老人健康，縣府特別下鄉深入基層為大家進行整合性健康篩檢巡迴服務，看到大家踴躍接受檢查，讓他都很高興，未來衛生所將每年持續辦理巡迴篩檢活動。

縣議員邱美玲表示，感謝地方志工與醫護人員一早就在現場準備，為鄉民進行健康檢查、照顧人民健康，是項很貼心的服務；邱議員並指出，國姓鄉屬偏遠地區，目前已有數個長照2.0據點，但長輩就醫仍有不便，期盼衛生局輔導成立復健站，讓家屬和長輩都能免於舟車勞頓的不便。

前往接受健康檢查的民眾，每人都稱讚縣府下鄉提供的健康篩檢服務，讓他們能在離家最近的地方接受健檢，讓偏鄉的醫療資源越來越完善，感謝林縣長與縣府的用心。

(中時)