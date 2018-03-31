周錫瑋車隊掃街 林德福穿「KMT」潮T助陣

2018年03月31日 16:13 中時 葉書宏

新北市長參選人周錫瑋今（31日）下午，由立委林德福陪同在永和、中和車隊掃街。（葉書宏攝）

新北市長參選人周錫瑋今（31日）下午，由立委林德福陪同在永和、中和車隊掃街。（葉書宏攝）

新北市長參選人周錫瑋今（31日）下午，由立委林德福陪同在永和、中和車隊掃街。（葉書宏攝）

國民黨新北市長初選第3場集會式政見會今（31日）晚間將於中和登場，新北市長參選人周錫瑋上午由立委羅明才陪同在新店車隊掃街，下午則由立委林德福陪同在永和、中和掃街，林德福穿著「KMT」潮T相當吸睛，他還笑說，潮T相當搶手，要送2件給周錫瑋。

周錫瑋表示，目前安排3天車隊掃街，如果還有需求會再多加1天，感謝立委羅明才、林德福陪同，把國民黨氣勢營造起來，讓新北市大贏，獲得民眾支持，用最大的誠意，在車上向民眾拜票；文宣都交由文宣團隊處理，團隊認為選有能力的人最重要，才會以此為文宣。

關於綠營新北市長人選，周錫瑋表示，行政院長賴清德、前行政院長蘇貞昌、游錫堃都很好，但是他認為吳秉叡很辛苦，辛苦這麼長一段時間，民進黨不該再打壓吳秉叡，滿同情吳的，曾想過要邀請吳一起辯論，不知道吳最後又不了了之。

林德福穿著「KMT」潮T前來助陣，林德福表示，「KMT」潮T非常搶手，周錫瑋是老同仁、老朋友，當然義不容辭，是國民黨內的優秀同仁，在立法院內只要有甲級動員或是有任務時都會穿著潮T，常有民眾詢問要到何處買，要送2件給周錫瑋。

(中時)