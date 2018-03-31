丁守中參觀智慧城市展 童子賢相陪

2018年03月31日 16:11 中時電子報 綜合報導

台北市長選戰日趨白熱化，願景主打智慧城市的國民黨籍參選人丁守中也特地前往正在南港展覽館舉行的2018智慧城市展參觀，為市政建設找靈感。特別的是，台北市電腦公會理事長童子賢也全程作陪，相較上次選戰童子賢表態支持現任市長柯文哲，雙方陣營拔樁固樁氣味濃厚。

事實上，丁守中去年底投入選戰時，就已經宣布邀請前行政院長張善政擔任智慧城市願景方面的總顧問，足見對這塊新興領域的重視。他也在臉書PO文表示，非常感謝童子賢與電腦公會在推廣智慧城市方面的努力，相較世界其他先進城市，台北市在推動智慧城市方面落後太多，需要急起直追。

丁守中參觀2018智慧城市展，為市政建設找靈感。(圖/丁守中辦公室提供)

丁守中今天是在臉書PO文並貼出與童子賢一同參觀智慧城市展的相片。他也強調，現代政府一定要結合民間企業力量，運用資通訊科技、物聯網、人工智慧、雲端運算，運用在市政服務各個領域，既快速掌握市民需要，更能有效服務。這方面臺北落後太多，真的需要迎頭趕上。

丁守中也說，他長年在立法院負責政黨與國會外交，走遍國際大都會，親身感受各國智慧城市太多成功案例。加上前年應邀在哈佛大學做訪問學者時，更花了很多時間在哈佛「艾許民主治理與創新中心」做了很多關於智慧城市的硏究。相關經驗與政策內容也將反映在未來推出的市政願景上，加速推動台北市成為智慧綠能的友善城市。

(中時電子報)