民進黨團再拱選新北 游錫堃：全力配合黨的決定

2018年03月31日 16:14 中時 譚宇哲

民進黨新北市14位現任議員及4位剛通過初選的新參選人31日下午力挺游錫堃參選新北市長。（譚宇哲攝）

民進黨新北市長人選渾沌不明，民進黨新北市14位現任議員及4位剛通過初選的新參選人焦慮沒有母雞帶領選戰，31日下午前往前行政院長游錫堃新北市宜蘭同鄉會辦公室，力挺游錫堃參選新北市長，游錫堃表示：「會全力配合黨的決定」，現場議員們直接解讀為同意接受黨中央徵召參選，歡聲雷動。

新北市議會民進黨團繼3月15日召開記者會表態支持游錫堃參選後，今天首次與游錫堃面對面對談，名義上是請益市政建設問題，實為極力勸進游錫堃。現任議員林秀惠、林銘仁、許昭興、陳啟能、陳科名、鄭金隆、廖本煙、李坤城、鄭宇恩、廖筱清、周雅玲、鍾宏仁、黃俊哲、王淑慧，及新人張志豪、廖宜琨、鄭志宏、曾進益皆到場參與。

黨團總召李坤城表示，上次記者會訴求獲得地方基層迴響很大，民進黨新北市選戰需要游錫堃來發揮母雞帶小雞的力量，希望黨中央能夠重視基層心聲。

游錫堃表示，非常感謝大家抬愛，他去年2月把「水牛人文空間」收起來，就已經決定不再參選了，去年9月30日，當時選對會的陳明文、洪耀福跑來找他，也當面像他們表達不會參選。

游錫堃說，直到上次記者會後得知議員們的熱情支持，3月27日時他「不得不」說會尊重黨的決定，黨如果有其他更好人選，他會全力配合，市議員參選人若有需要，他也樂意協助輔選。

面對現場媒體及多位議員詢問黨中央若徵召參選是否會答應，游錫堃笑說，該講的都講過了，謝謝大家，「會全力配合黨的決定！」

(中時)