UVL》北市大季軍3老將畢業作 鄧衍敏：她們擦亮招牌

2018年03月31日 16:22 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

北市大女排蕭湘凌。(大專體總提供)

蕭湘凌、吳靜婷應該去年就畢業，本季為一圓冠軍夢再打一年。31日季軍戰25比16、25比12、25比20直落三擊敗中山大學。儘管最終仍與決賽擦身，畫下不完美結局，但教頭「牛姐」鄧衍敏感謝吳秀玲、蕭湘凌、吳靜婷的付出，賽後也透露不捨。

「蕭湘凌、吳靜婷去年打完後，就決定要再打一年。她們跟吳秀玲都在今天畢業了。」鄧衍敏31日難得著正裝場邊督軍，送走7年來與她一同並肩作戰的3位老將，「真的很捨不得，穿上正裝也是我對她們的尊重。」

鄧衍敏2013年接掌北市大(前北體)女排兵符，蕭湘凌、吳靜婷、吳秀玲，大一起就在鄧衍敏麾下作戰，建立起革命情感，更3度闖進冠軍戰。儘管畢業作還是抱憾而歸，「牛姐」感謝這批學姐的付出。

「我很幸運有這3位球員，有她們在場上，給我很多安全感，我非常謝謝她們。」北市大女排同時也是企聯ATTACKLINE隊班底，鄧衍敏回顧這7年間，北市大也參與企聯從無到有，3位老將至關重要。

鄧衍敏說，「她們建立出球隊活力、年輕風格。謝謝她們的付出，擦亮北市大的招牌，讓學妹得以傳承下去。」

(中時電子報)

北市大女排吳秀玲畢業從UVL畢業。(大專體總提供)