VR電影《家在蘭若寺》香港特映 啟動全球巡演

VR電影《家在蘭若寺》香港電影節放映，導演許鞍華（左起）、女星葉童與導演蔡明亮及主角李康生交流心得。（HTC提供）

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旺報
潘迪華（左）謝謝蔡明亮導演以她演唱的〈熱情的眼睛〉當作《家在蘭若寺》片尾曲。（HTC提供）
林嘉欣（中）對導演蔡明亮（右）、李康生拍出的VR電影，非常感興趣。（HTC提供）

蔡明亮執導、李康生、尹馨、陸弈靜、陳湘琪等人主演的華人首部VR電影《家在蘭若寺》，今天（3月31日）應第42屆香港國際電影節（HKIFF）邀請，進行為期3天、15場的VR特映。

HKIFF宣布該片特映消息後，15場門票秒殺，今天在香港浸會大學舉辦媒體及VIP首映，現場眾星雲集，包括金馬獎導演許鞍華，金馬影后林嘉欣及夫婿袁劍偉導演、今年HKIFF評審葉童及《家在蘭若寺》片尾曲〈熱情的眼睛〉主唱人、資深歌手潘迪華等人均搶先戴上VIVE頭盔，透過HTC全球首創的TMS（劇院管理系統），搶先走進虛擬實境世界，更異口同聲直呼「amazing！」

在此同時，這部由HTC出品，去年入圍第74屆威尼斯影展的VR作品，也宣布正式啟動全球海外巡迴，未來將陸續在法國坎城、澳洲墨爾本、荷蘭阿姆斯特丹等進行海外VR巡迴，導演蔡明亮開心表示，「謝謝HTC讓我拍了一部這麼有代表的VR作品。」

HTC虛擬實境內容中心副總經理劉思銘表示，「2017年我們挑戰了華人首部VR長片，也藉由蔡明亮導演探索出360VR的全新敘事風貌，2018年我們將從內容跨入VR影院，實現社群觀影式新娛樂體驗，以HTC VIVE設備加上TMS系統，帶動VR劇院的新電影風潮。我們第一站是香港，接下來坎城影展、墨爾本影展、阿姆斯特丹電影館等，我們會帶著VIVE劇院和《家在蘭若寺》，讓全世界都看見台灣的科技文創競爭力。」

許鞍華導演對VR抱有高度興趣，看完後對於VR敘事方式與拍攝處理則有更多的思考，她謙虛說，「這是我第一次看VR，我覺得非常有趣。」

兩度從李康生手中接過金馬影后獎座的林嘉欣是首次看VR長片，這是很特別的體驗，觀影者可以自己選擇想看的觀點。她笑說被李康生在片中的純熟演技騙了，看片完還追著李康生問：「脖子好了嗎？」連續5年擔任法國藝術節大使的林嘉欣更表示，希望未來能結合法國藝術家與VR能有更深度的合作。

潘迪華看完片後，語重心長對導演蔡明亮表示：「謝謝你用這首歌，這首歌把這部電影你想傳達的心情淡淡地傳遞出來，這對我是一個很大的鼓勵。」

(旺報)

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