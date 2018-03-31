該繼續嘲諷孫安佐？ 律師：年輕人犯錯要處罰 更需要包容

2018年03月31日 17:12 中時電子報 黃眉青

藝人狄鶯與孫鵬的18歲兒子孫安佐，揚言恐攻校園27日在美遭逮捕。案發後因星二代身分被媒體瘋狂報導。律師李郁霆指出，媒體瘋狂起底孫在學校的生活，戲謔狄鶯過度寵愛孩子，未來將使孫安佐難以在社會立足。他強調，年輕人犯錯要處罰，更需要社會包容。

天秤座法律事務所律師李郁霆表示，父母在事業上的成功，未必能投射到子女身上，一旦子女誤入歧徒，就變成有點閱量保證的大新聞。像這次事件，狄鶯是否溺愛子女的討論，佔據多日新聞版面，輿論也多半採取戲謔角度看待此事，諷刺狄鶯如何寵子並指責孫安佐，但這樣好嗎 ?

藝人狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐因揚言恐攻學校遭到賓州警方逮捕，引起各界關注，而曾擔任孫安佐家教老師出面緩頰表示，孫安佐是位性格簡單的小孩，因為迷軍用品，過去曾表示想當反恐小組的隊員。

李郁霆說，從他的辦案經驗，曾接觸許多犯法的年輕人，跟他們接觸發現本性多半不壞，很多是受後天或同儕的影響鑄下錯誤；也看過不少年輕人犯錯後又在社會重新站起來案例。他強調，小孩犯錯，要處罰，父母要有幫助他重新站起的責任，社會也應該給予更多的包容。

他指出，兒童及少年福利與權益保障法規定，媒體報導時不能揭露足以識別兒少身分之資訊。就是為了保障兒童、少年的權益，因為兒童、少年可能因為社會知識經驗不足犯錯，在受了應有的懲罰後，為了讓犯錯的少年有自新的機會，所以少年案件在執行完畢二年後，警察刑事紀錄證明（俗稱良民證）也不會再登載過去的犯罪資訊。

法律能包容犯錯的少年、年輕人，我們的媒體能嗎？李郁霆表示，雖然孫安佐已經年滿18歲不是少年，仍屬剛剛長大的小大人，社會經驗自然不足，但媒體除了報導事件外，又訪問孫安佐過去的同學，追查他國中時和女同學的糾紛、恐嚇同學等事，負面新聞不斷，將使孫安佐未來難以在社會立足，這不是報導社會事件的正確態度。

李郁霆也指出，孫安佐就讀薇閣小學、薇閣中學、康橋國際學校，接著到美國賓州就讀高中，都是一般民眾無法負擔學費的貴族學校，此案讓大家有機會思考，「小孩的品格教育不是學校好、學費貴，就能取代父母的親職教育功能」。

(中時電子報)