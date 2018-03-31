NBA》雷霆搞啥？甜瓜整個第4節坐板凳

雷霆安森尼出手投籃。(美聯社)

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中時電子報

雷霆31日在延長賽以1分之差敗給金塊，令人意外的是3巨頭之一的「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)決勝節被晾在板凳，看著球隊和金塊纏鬥至延長賽。安森尼訝異地說：「我整個第四節都坐在場下。」

韋斯布魯克(Russell Westbrook)正規賽最後一擊三分球失手，比賽進入延長，雷霆才終於把安森尼換上場。安森尼三分球10投5中，砍下23分9籃板，表現不差，但是總教練多諾凡(Billy Donovan)決定嘗試不同的陣容。

多諾凡說：「這個決定很艱難，我很想要換上甜瓜，不過我覺得當時的陣容打得挺不錯，所以就讓格蘭特(Jerami Grant)繼續打。」替補前鋒格蘭特代替安森尼的位置，打了24分鐘，攻下16分4籃板。

終場前2分多鐘，格蘭特砍進一顆重要三分球，多諾凡終於打算要換上安森尼，不過安森尼阻止了他：「格蘭特打得很好，讓他繼續打吧。」安森尼說：「我想我有過這種經驗，不要打斷一個手風正順的球員。」

前10分鐘是教練讓他坐板凳，不過最後兩分鐘是安森尼自願坐板凳，多諾凡賽後大力稱讚甜瓜的團隊精神。前一次對上拓荒者，多諾凡也是在終場前換下格蘭特，但是安森尼卻投失了壓哨球，這次安森尼不想再犯相同的錯誤。

事實是安森尼轉到雷霆似乎有些水土不服，場均16.2分和40.6%命中率皆是生涯新低。另一名大將保羅喬治(Paul George)則是繼續保持非常高檔的狀態。

(中時電子報)

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