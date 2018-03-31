中和警歡慶兒童節 陳子強化身「警察哥哥」

兒童節將至，新北市中和警分局今（31日）下午2時許在中和區四號公園舉辦預防犯罪宣導暨兒童節宣導活動。（葉書宏攝）

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兒童節將至，新北市中和警分局今（31日）下午2時許在中和區四號公園舉辦預防犯罪宣導暨兒童節宣導活動。（葉書宏攝）
兒童節將至，新北市中和警分局今（31日）下午2時許在中和區四號公園舉辦預防犯罪宣導暨兒童節宣導活動。（葉書宏攝）
兒童節將至，新北市中和警分局今（31日）下午2時許在中和區四號公園舉辦預防犯罪宣導暨兒童節宣導活動。（葉書宏攝）
兒童節將至，新北市中和警分局今（31日）下午2時許在中和區四號公園舉辦預防犯罪宣導暨兒童節宣導活動。（葉書宏攝）
兒童節將至，新北市中和警分局今（31日）下午2時許在中和區四號公園舉辦預防犯罪宣導暨兒童節宣導活動。（葉書宏攝）

兒童節將至，新北市中和警分局今（31日）下午2時許在中和區四號公園舉辦預防犯罪宣導暨兒童節宣導活動，藝人陳子強化身警察哥哥與孩童們度過一個愉快午後，近百名家長帶孩童參加，陳子強幽默詼諧的主持功力逗得全場笑呵呵。

活動由中和警分局、安平民防分隊、秀山民防分隊、安平警友站、陳子強等共同舉辦，由於兒童節將至，特別選在周六下午在人潮眾多的四號公園舉辦。

活動一開始，藝人陳子強化身警察，帶領警察大頭娃娃、魔術師帶來精彩表演，為加強反詐騙、反霸凌、反家暴等觀念，陳子強將宣導內容融入問答活動中，寓教於樂讓孩童們淺移默化。另外，魔術師帶來表演也讓在場孩童們嘖嘖稱奇。

陳子強說，兒童節是專屬於兒童的節日，特別化身為警察哥哥宣導正確觀念，要保護兒童健康成長，希望兒童都可以有一個難忘的兒童節。

中和警分局表示，兒童是未來主人翁，透過宣導活動將正確觀念建立在孩童心中，在他們成長過程中家長陪伴相當重要，親子一起參加活動，不僅增進親子感情，還可以欣賞精彩表演。

(中時)

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