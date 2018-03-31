買房了！林佳龍：很開心在台中有屬於一家人的家

2018年03月31日 16:50 中時 盧金足

「由鉅大恆」位在國美館前的，價位和品味名列「十大豪宅」。（盧金足攝）

「由鉅大恆」以西區豪宅新案實價登錄價已創下超越7期豪宅新紀錄。（盧金足攝）

「由鉅大恆」室內設計師陳瑞憲，參與誠品書局設計，也是亞洲最傑出的設計師之一。（盧金足攝）

台中市長林佳龍選舉及議會備詢時，「房事」問題屢遭關切，監察院最新一期廉政專刊，公布多位地方首長財產申報情形，其中，台中市長林佳龍的妻子廖婉如去年在台中買房子，地點在國美館前，脫離租屋一族，林佳龍表示，來到台中已經10多年，台中也是孩子們長大的地方，台中就是一家人共同的家。之前租屋，現在太太規畫買了房子，一家人都很開心，尊重家人決定，持續深耕地方。

依林佳龍在監察院最新一期廉政專刊，房產登記座落在西區土庫段，正對國美館前，目前可能性為新落成交屋的建案「由鉅大恆」，以西區豪宅新案實價登錄價已創下超越7期豪宅新紀錄，「由鉅大恆」，實價登錄每坪均價67.4萬、最高價達76.3萬，居前10大豪宅。

「由鉅大恆」室內設計搭配亞洲最傑出的設計師之一─陳瑞憲，陳瑞憲為誠品書局最剛開始的設計師，國美館正對面藝術空間新視界，內在演繹融合外在國美館絕美的景色與人文環境，而且廖婉如為奇美博物館副館長，選在國美館前住家，符合她對美的需求條件。

林佳龍表示，台中一直都是他與太太、孩子們的家，10多年來他也和家人及市民一起在這裡打拼，自然會有在這裡買房的想法；現在有了新家，與台中的連結更緊密，與自己持續深耕地方的想法也契合。

廖婉如強調，過去一家人在台中租屋，現在孩子逐漸長大，多方衡量後決定買房子，選擇原來居住的西區，主要是生活機能方便的考量。

至於買中的房子決定及購屋費用支應的部分；林佳龍說，選址尊重家人決定；廖婉如進一步說明，在房屋費用支應上，除部分現金外，頭期款主要以先前她解約的保險及賣出股票來支應，剩下部分則以房貸處理。

林佳龍表示，政治人物財產申報都是公開的資料，受社會檢視非常正常。至於財產變化，他也重申，因為夫妻要一起申報，財產變化主要來自太太廖婉如家庭事業的一些營利分配和公司清算所得，感謝外界的關心。

(中時)