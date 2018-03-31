京東首家無人超市快閃店　廣州酷炫登場

京東首家無人超市快閃店Joy Space內部陳設緊抓消費者目光，民眾正在店裡體驗抓娃娃機。(圖/微博)

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中時電子報
京東首家無人超市快閃店Joy Space 29日在廣州出現，以透明玻璃為主的外觀相當新穎、科技。(圖/微博)

京東首家無人超市快閃店Joy Space 29日在廣州出現，這家快閃店的外觀相當新穎、科技，以透明玻璃為主，內部陳設也是強調消費者可以前來體驗各種最新技術，例如AR試妝鏡、抓娃娃機等。另外消費者如果選購帶有RFID電子標籤的商品，也可以穿過一個專門的走道，完成自動結帳，相當方便。

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根據《界面新聞》和《廣州日報》報導，京東介紹說，Joy Space快閃店的所有技術都來自京東X事業部自行研發。除了實體店面以外，Joy Space也會搬上網路，供消費者嘗鮮。

民眾正在店裡體驗最新科技。(圖/微博)
京東首家無人超市快閃店Joy Space在廣州登場，內部陳設緊抓消費者目光。(圖/微博)

目前這家位於廣州中華廣場的Joy Space快閃店，正式營業時間只有1周，從3月30日至4月6日。接下來也會以7天為周期，在大陸各地開設同樣的快閃店。但是主題則不盡相同，除了綜合店以外，還會有品牌訂製店和主題店等等。

Joy Space快閃店內除了擺設食品飲料、美妝護膚和日用品以外，也有京東的自有品牌「京造」商品陳列。

自從去年10月以來，京東首家無人超市在其北京總部試營運，目前已經拓展至天津、煙台、大連、西安等將近10個城市，更打算今年年底要展店至100家。

(中時電子報)

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