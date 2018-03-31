Feeling18巧克力致贈埔里地區6970位國小含幼兒園學童巧克力 歡慶兒童節

▲埔里鎮長鎮長周義雄與Feeling18茆師父，在兒童節前夕，舉辦兒童節禮物捐贈儀式，送出全鎮各國小以下學童6,970份巧克力。（楊樹煌攝）

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▲巧克力叔叔茆師父與學童化身為英勇船長與水手，揭開「巧克力叔叔的秘密寶藏」讓學童充滿驚喜。（楊樹煌攝）
▲巧克力叔叔茆師父（右）分赴埔里鎮各國小致贈學童繪本樣式的Feeling18巧克力，當為兒童節禮物。（楊樹煌攝）

每年兒童節前夕，最讓小朋友懷念的就是，埔里鎮公所與Feeling18巧克力聯合舉辦致贈全鎮各國小及幼兒園小朋友的「巧克力」兒童節禮物，今31日在埔里國小圖書館以別開生面方式，由鎮長周義雄、茆師父與學童化身為英勇船長與水手，共同揭開「巧克力叔叔的秘密寶藏」，送出6970份巧克力。

今年的兒童節禮物致贈儀式，已是茆師父與埔里鎮長周義雄第9度陪伴全鎮孩子們共度兒童佳節；因捐贈議式特別精心設計，更讓學童都充滿驚喜連連。

一向充滿童心與童趣的茆師父，今年特別將巧克力盒設計成「巧克力叔叔的秘密寶藏」繪本樣式，也即Feeling18基金會推動的閱讀教育《書中自有黃金屋》的意義，希望透過巧克力與冒險繪本的魅力，吸引小朋友們自然地親近書本與閱讀。

此外，為呼應秘密寶藏的繪本主題，茆師父也悄悄地在巧克力盒中，放進100多張的尋寶金券，讓幸運獲得金券的小朋友，可至Feeling18參加巧克力DIY冒險體驗，成為茆師父親自認證合格的小小巧克力師；因此讓小朋友充滿期待也都為獲得巧克力內的神秘金券而大感驚喜。

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