左營榕樹大道遭破壞 環團控海軍惡行

2018年03月31日 17:19 中時 柯宗緯

護樹團體控訴海軍「砍頭」榕樹，從6米被攔腰砍成3米高。（柯宗緯攝）

海軍成為砍樹劊子手？護樹團體「高雄愛樹人」今天指控，左營海軍陸指部前、先鋒路榕樹大道，半數慘遭軍方「斷頭」破壞，憂心這條充滿歷史回憶的地方，隨著眷村改建消逝。軍方回應，整修樹容是基於安全考量，將與環團溝通減少誤解。

高雄愛樹人團長莊傑任指出，先鋒路上500公尺榕樹大道，從調閱空拍圖發現，老樹應有5、60歲，具有歷史價值及意義。然而，3月29日被人發現國防部將原6米高榕樹綠牆，攔腰斷頭剩3米，讓綠景驟變。

莊傑任表示，這條先鋒路規畫拓寬為18米，早在3月前就被移除5至8棵大樹，研判此次斷頭事件是為因應後續道路拓寬。國防部毀樹事件後，在多名立委陳情下，原軍方允諾停工，但隔日竟公然毀信，偷偷請工人繼續亂砍，粗暴行徑令人髮指。

他說，這些樹木慘遭斷頭後，下一步可能直接被根除，該道路交通流量極低，質疑道路擴寬必要性，加上榕樹附近有建商進駐投資，懷疑是公部門頂不住土地開發壓力，才如此縱容。他公開要求保留500米榕樹大道，同時請軍方徹查左營眷村附近20年以上老樹，此舉有助房地產與觀光價值。

陸指部指出，修剪路樹有其必要，因地方人士多次反映路樹生長茂密，影響用路安全，加上避免防汛期間，強風吹襲導致斷裂而衍生其他危害，近日委商全面修剪，此舉與護樹團體控訴有所出入。

(中時)