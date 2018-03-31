強強聯手！「王品」Ｘ「伊林」打造全新食尚新菜發布秀

2018年03月31日 17:42 中時 徐力剛

王品攜手伊林經紀公司，首創餐飲界食尚新菜發布秀。（圖片提供／王品集團）

專業走秀結合陶板屋全新菜品。（圖片提供／王品集團）

王品牛排全新「紐約客牛排」滿足饕客味蕾。（圖片提供／王品集團）

走過25個年頭的王品集團旗下有23個品牌（含大陸），今日舉辦「美好食光·經典再現暨新菜上市記者會」攜手伊林經紀公司合作，打造2018春夏食尚新菜發布秀。

王品從全台5200位夥伴中選出8位美女，分別來自王品、西堤、夏慕尼及陶板屋，送往伊林經紀進行培訓。活動現場俊朗男模搭配靚眼美女開啟食尚舞台，以專業且優雅姿態，手托品牌經典菜色與季節新菜走秀，吸睛度百分百。陶板屋員工林姵妤表示，進入王品集團已有5年光景，每天幫顧客送餐如同在走秀，此次與專業男模走上伸展台，是畢生難忘經驗。

王品集團端出近40道新菜，其中以王品牛排「紐約客牛排」最為吸睛，精選美國USDA PRIME等級12盎司牛排為食材，大理石般油花分布均勻，透過濕式熟成手法料理，適合喜愛軟嫩肉質饕客。藝奇新日本料理則以「花見旨味」春旬套餐應戰，結合櫻花與當令食材入饌，推出櫻花蝦釜飯、烤糰子佐櫻花抹茶甜點等餐點。

王品集團在台品牌包括王品牛排、西堤牛排、陶板屋、石二鍋、莆田、乍牛、沐越、青花驕等，算上內地品牌鵝夫人、蜀三味、舞漁及三哇造面，共計23個品牌。王品集團董事長陳正輝指出，王品多年來謹守餐飲業本分，不做業外投資，奠定台灣餐飲在國際地位，未來將以「立足台灣，放眼世界」為佈局，也就是將集團總部設在台灣，市場遍佈全球。他分享，成功營運連鎖品牌訣竅在「管理系統」，集團目前策略先台灣成立單一品牌，透過標準化管理系統展店至他國。

陳正輝說，今年王品準備推出以「醜蔬果」為食材餐廳，賣相不佳NG蔬果，每天淘汰率超過30%，希望由王品帶起保護地球資源、不浪費食材觀念，他也坦言，醜蔬果在餐廳運用較為困難，主要考量因素並非食材成本，而是消費者接受程度，未來在教育消費者觀念是一大挑戰。

(中時)