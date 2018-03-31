紫蝶過境林內備「滿漢全席」相迎

2018年03月31日 17:44 中時 許素惠

紫斑蝶遷徙是國際生態盛事，雲林縣林內鄉恰好位於步紫斑蝶道上，春天就能看到嬌客。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉紫斑蝶季登場，原住民跳勇士舞歌詠紫蝶翻山越嶺遷徙的勇氣。（許素惠攝）

雲林縣林內鄉紫斑蝶季開幕，茂林國家風景管理處技正鄭偉宏（左）送高士佛澤蘭蜜源植物給林內鄉長張維崢，兩處締結為生態保育聯盟。（許素惠攝）

紫斑蝶每年3月從高雄茂林等山谷北遷，雲林林內位於紫斑蝶道上，紫蝶季今日登場，茂林風景管理處特地送來蜜源，藉以和林內締結為生態保育聯盟，為了提供紫蝶充足的食物，公所今年特地廣植蜀葵花、蝶豆花等蜜源，歡迎嬌客。

紫斑蝶每年10月由中北部往南飛行，聚集在南台灣山谷過冬，隔年3月再往北遷徙，林內位處蝶道上，紫蝶在林內聚集後又飛越濁水溪，到了彰化八卦山台地再分散開來，唯有林內丘陵地有機會能清楚地觀察到氣勢磅礡的蝶河，壯觀景象每每令人嘆為觀止。

茂森國家風景管理處技正偉宏率著原住民，大跳勇士舞為紫斑蝶季開幕增添精彩，也歌詠看似柔弱的小蝶隻，竟能翻山越嶺數百公里，勇氣宛如原民勇士。

鄭偉宏並帶來了蜜源植物高士佛澤蘭送給林內鄉長張維崢，做為兩地締結為生態保育聯盟的「信物」，行政院雲嘉南中心執行長許根尉、雲林縣副縣長丁彥哲等人共襄盛舉，希望林內成為紫斑蝶過境時最佳的休憩站。

為了打造紫斑蝶過境覓食的良好生態環境，林內鄉公所用心地準備了「滿漢全席」，在國道三號蝶道旁種植了大批蜀葵花與蝶豆花等蜜源植物，遊客賞蝶兼賞花，一舉兩得。而林內圖書館也配合蝶季力推數位學習，鼓吹阿公阿嬤學電腦認識紫斑蝶，讓生態保育不只往下扎根，還向上開花。

張維崢指出，紫蝶季至4月8日接連兩個假日，又適逢清明5天連假，公所在兩個周休共4天提供專業的紫斑蝶生態導覽解說、劇團演出、抽獎活動等，還有DIY文創帽子彩繪、農特產在地市集，林內最適合春遊。

(中時)