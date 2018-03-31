老翁被騙28萬 「圈存機制」凍結救回

李姓老翁驚覺被騙，保七立刻協助啟動「圈存機制」。（陳鴻偉翻攝）

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圈存機制填寫相單的切結書，再由165和銀行雙面確認。（陳鴻偉翻攝）

澎湖78歲李姓老翁，日前接獲自稱親戚來電，開口就商借28萬誆稱要應急，李一時不查前往匯款，後經保七大隊員警及銀行行員提醒驚覺被騙，所幸警方第一時間教導老翁啟動「圈存機制」，及時凍結匯款，保住自己老本。

保七總隊指出，民眾發現被騙後，只要把握時間向165報案，將個人資料、被騙時間、所匯銀行及帳戶告知警方，165和銀行確認無誤之後，就可以啟動「圈存機制」，暫時凍結對方帳戶24小時。

「圈存機制」可以凍結帳戶後，民眾再報，案取得三聯單，就可以將對方帳戶列為「警示帳戶」，進行長期凍結，接著再填寫切結書及申請書，就可以領回被騙的錢。

警方表示，李姓老翁被「猜猜我是誰」電話詐騙，歹徒謊時是多年的親戚要借錢應急，李不疑有他，27日下午和妻子前往台銀澎湖分行匯款。

老夫婦匯款時，銀行行員林雅頌好心提醒：「28萬不是小數目，要不要再確認一下？」李姓老翁於是打給親戚，結果驚覺對方根本沒借過錢，著急表示：「我真的被騙了！」

林雅頌隨即通報保七員警王國吉、陳文慶，協助老翁啟動「圈存機制」，第一時間凍結土地銀行虎尾分行剛匯過去的28萬，及時保住李的財物，李姓老翁獲知錢沒被領走時，不斷向行員和警方致謝，也感慨現在詐騙真的猖狂，自己以後會更小心。

(中時)

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