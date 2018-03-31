總統體驗擂茶超害羞 蘭花指、腰臀「不動如山」

蔡總統體驗擂茶很害羞，蘭花指不怎麼標準，腰臀更是「不動如山」。（曾薏蘋攝）

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中時
蔡英文體驗擂茶。（曾薏蘋攝）
蔡英文參訪鐵道園區。（曾薏蘋攝）
蔡英文參訪鐵道園區，遇到不少遊客搶著合照，其中一對來自香港夫妻帶著小孩，也想跟總統拍照。（曾薏蘋攝）
蔡英文參訪園區。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統在花蓮觀光最後一個行程，到客家餐廳體驗擂茶，由於指導者說要用蘭花指，搭配唱歌一邊擂一邊扭腰擺臀，總統很害羞，蘭花指不怎麼標準，腰臀更是「不動如山」。

此外，蔡英文總統花蓮觀光旅遊今天下造訪花蓮林田山文化園區，總統扮起攝影師，在森林鐵道上捕捉記者採訪拍攝她的鏡頭，總統說，「這張照片，我要拿去參加攝影比賽。」但是這張「總統視角」太明顯，媒體打趣問，「總統參賽要匿名嗎？」府方人員私下神回，「應該會先被刪掉」。

總統今天花蓮行倒數第二行程，來到林田山文化園區，除了聽取簡報，也在園區內散步，媒體集中在森林鐵道上，捕捉總統畫面，沒想到總統突然說，她要中華文化總會舉辦的「花蓮有靠山 影像徵集活動」，於是拿起單眼相機，對著正要拍她的媒體反拍一張。

園區也保留當年運送木材的鐵軌，林務局簡報時表示，有重啟軌道系統的規畫；蔡英文與幕僚沿著軌道走過來，談到重啟鐵道的經費，也建議隨行官員，指前瞻內有相關名目，林務局應可申請。

總統今天在園區，遇到不少遊客搶著合照，其中一對來自香港夫妻帶著小孩，也想跟總統拍照，總統府副秘書長姚人多還特地提醒總統，總統也大方合影，相較以前維安緊繃，今天維安幾乎「半開半合」，天上還有人在玩拖曳傘，讓總統跟民眾大方合影。

總統這次兩天一夜的花蓮觀光之旅，就在客家擂茶的茶香中落幕。

(中時)

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