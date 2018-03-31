遭質疑沒參選經驗 洪耀福反擊：民進黨若非務實主義 不會重返執政

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中時

前副總統呂秀蓮擬參選今年台北市長，今天她重砲批評黨中央充滿失敗主義，對不起當年開疆拓土的前輩，並質疑秘書長洪耀福沒有參選經驗，如何帶領民進黨打選戰？民進黨秘書長洪耀福也重砲反擊，民進黨是務實主義，從來不是務虛主義，要不是這些務實主義，民進黨不會走到重返執政這一步。

呂秀蓮今開記者會，邀請民進黨內大老與會，她指著前新北市長尤清、前南投縣長彭百顯說，當年要不是他們一起開疆拓土，哪輪得到現在在黨中央的這些人？更質疑洪耀福從無選舉經驗，是要如何帶兵？

洪耀福指出，他自2008年後回到黨中央，一路走來，民進黨可以重返執政，絕非投降、失敗主義，民進黨只是在不同階段，有些務實考量，民進黨是務實主義，從來不是務虛主義，要不是這些務實主義，民進黨不會走到重返執政這一步。

黨內人士也不以為然說，呂秀蓮不要忘記，一九九七年桃園縣長補選，黨內一堆人反對呂秀蓮參選，許信良當黨主席，說要全力挺呂，當時是黨務主管的洪耀福、翁章梁吉蕭美琴等人，都進駐桃園幾個月，賣力投入，最後高票當選開創政治高峰，這是歷史，呂秀蓮應該不會忘記。當初許信良說一定要贏，呂應該不會忘記。

呂說洪耀福不會選舉，黨內人士說，呂秀蓮在選舉中，也只坐轎子，選戰實務中打仗都會有人抬轎，並沒有候選人只會打打仗的道理，選舉關鍵是在抬轎人，沒有抬轎的人，怎會當選。「怎麼可以說，沒有選舉過，就好似不會打選戰？」不是選過舉，才叫做會打仗。

(中時)

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