期限到教育部仍未函示 管爺上任恐「無限延期」

管中閔。（資料照片）

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中時電子報

今是台大準校長管中閔發聲明，要求教育部3月底前給函示，到底要不要聘任的最後期限，但教育部迄今天下班前仍未函示。教育部解釋是人事處、高教司法制處等相關單位，還在依行政程序規定檢視資料中，教育部會儘速做適法性處理，近日會有結果。至於結果何時出爐，教育部也無法確認。

台灣大學校長遴選委員會於今年1月5日，選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，但因傳出管中閔擔任企業獨立董事、論文案、到大陸兼職等爭議，教育部因此發出8道金牌卡管，台大則是於24日召開臨時校務會議，決議擱置相關的卡管提案，並於次日即將相關資料提報教育部，要求教育部依法行政，儘速聘任新校長，雙方一來一往，互相較勁。

在卡管及挺管對決、較勁中，管中閔也於22日、台大臨時校務會議召開前，在臉書發聲明，要求教育部於3月底前給予函示到底要不要聘任，莫使台灣大學陷入目前校務擘劃、決策與年度財務規劃產生困難的窘境。今是3月31日，是管中閔臉書聲明期限的最後一天，教育部是否會函示，各界矚目，但下午5點40分，公務人員下班前仍無函示。

教育部常務次長林騰蛟說，教育部日前已收到台大臨時校務會議相關資料，現正由人事處、高教司法制處等相關單位，依檢視這些資料中，教育部還有一些程序要跑，但會盡快做出適法性處理，近日會有結果。至於結果何時出爐，教育部無法確認。

對於今是管中閔聲明期限的最後一天，林騰蛟說，哪是管中閔個人期待，教育部是行政機關，會依程序走（辦理）。

(中時電子報)

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