兒子被關她活不了 狄鶯疼而不溺愛：當敗類寧願先把他打死

狄鶯親姊狄玫(右圖右)透露，狄鶯對兒子疼愛不溺愛，曾誓言絕不讓兒子當敗類，否則「寧願先把他打死」。(取材自孫安卓臉書、狄鶯臉書)

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中時電子報

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐在美國遭逮捕，風波爆發後狄鶯人前保持堅強，事實上私下個性也相當強韌，然親姊狄玫今受訪表示，妹妹只會哭給自己看，透露跟狄鶯見面時，妹妹因為兒子出事大受打擊，根本講不出話來，「她真的可以為她兒子死的人」，嘆若孫安佐被關，妹妹肯定活不下去。

狄鶯與孫鵬夫妻倆緊急赴美救子，親姊狄玫則留在台灣想辦法，據《蘋果》報導，她透露妹妹將兒子看得之重要，若孫安佐真被判刑蹲苦牢，「我老妹絕對活不了，我也會崩潰！」。狄玫也透露狄鶯夫妻之所以不付保釋金，是考慮兒子非當地人，避免「移民監」才會留在當地為下月11日開庭做準備，強調外甥個性老實，起訴書中孫安佐認「想買槍」，說的其實是玩具槍，純為打靶用，而非對校園發動攻擊。

對於外界批評狄鶯寵兒，狄玫為妹妹喊冤，直呼她是「疼愛」不是「溺愛」，形容狄鶯對待兒子根本是「武則天」，不會在外打孩子，但孫安佐做錯事，媽媽大眼一瞪叫兒子進房去，孫安佐根本嚇到不敢說話。

狄玫還爆料，妹妹曾說過，絕不會讓兒子成為敗類，「如果這樣，寧願先把他打死！」，也因此狄鶯對兒子十分保護，一直不讓他看任何負面新聞，只給他正面樂觀的東西，孫安佐跟父母也很親，是有什麼話一定跟爸媽講的孩子。

(中時電子報)

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