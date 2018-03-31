阿里山下茶席別具風格 民眾優雅喝好茶

2018.03.31嘉義縣 ▲ 波斯人品茶喜歡鋪上地毯席地而坐，再搭配金光閃閃的茶具，悠閒喝著茶。（翁聖勳攝）

友善列印
中時
翁聖勳
2018.03.31嘉義縣 ▲ 阿里山國家風景區管理處舉辦「阿里山四季茶旅-春漾茶屋草原茶會」，各地茶人茶席風味獨具，吸引民眾坐下品茗。（翁聖勳攝）
2018.03.31嘉義縣 ▲ 部分茶席引用竹編打造，再用毛筆字寫在大紅喜紙，歡迎民眾一起來呷茶。（翁聖勳攝）

阿里山國家風景區管理處3月31日、4月1日兩天，在嘉義縣牛埔仔大草原舉辦「阿里山四季茶旅-春漾茶屋草原茶會」活動，青青草原上風格獨具的各大茶席吸引著遊客入座茗茶，伴隨微風吹拂，聽著國內外茶人說著茶故事，格外悠閒自在。

阿管處指出，活動以「春漾茶屋茶席評選」、「春藏幸福-封茶集祝福」、「茶旅達人社區茶服展演」、「鄒族原民歌舞展演」為主軸，結合阿里山茶展售特色歌舞展演、茶染體驗及名家書法揮毫，讓民眾感受不一樣的大阿里山風情。

活動為讓遊客充分體驗大地茶席、茶屋魅力，現場各社區藉由茶屋、茶席、水房營造不同茶空間，社區各自發揮創意將當地生態元素融入其中，將大阿里山茶區特色風貌一次呈現。36位茶藝達人藉由手中茶具沖泡出剔透茶湯與遊客進行茶的交談。

波斯茶人夏殷表示，波斯茶因為日夜溫差大沒有病蟲害問題，因此無需灑農藥，茶喝入口後會回甘，至於茶具的選用則偏向金色，象徵身分高貴典雅，而搭配波斯地毯隨地而席，不拘束於場地空間，讓人可以輕鬆慵懶的喝著茶。

阿里山四季茶旅-春漾茶屋草原茶會，詳情可上阿里山管理處旅遊網，或臉書「阿里山 新印象」查詢。

(中時)

期限到教育部仍未函示 管爺上任… 微風慈善基金會赴台大、三總 邀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。