阿里山下茶席別具風格 民眾優雅喝好茶

2018年03月31日 17:50 中時 翁聖勳

2018.03.31嘉義縣 ▲ 阿里山國家風景區管理處舉辦「阿里山四季茶旅-春漾茶屋草原茶會」，各地茶人茶席風味獨具，吸引民眾坐下品茗。（翁聖勳攝）

2018.03.31嘉義縣 ▲ 部分茶席引用竹編打造，再用毛筆字寫在大紅喜紙，歡迎民眾一起來呷茶。（翁聖勳攝）

阿里山國家風景區管理處3月31日、4月1日兩天，在嘉義縣牛埔仔大草原舉辦「阿里山四季茶旅-春漾茶屋草原茶會」活動，青青草原上風格獨具的各大茶席吸引著遊客入座茗茶，伴隨微風吹拂，聽著國內外茶人說著茶故事，格外悠閒自在。

阿管處指出，活動以「春漾茶屋茶席評選」、「春藏幸福-封茶集祝福」、「茶旅達人社區茶服展演」、「鄒族原民歌舞展演」為主軸，結合阿里山茶展售特色歌舞展演、茶染體驗及名家書法揮毫，讓民眾感受不一樣的大阿里山風情。

活動為讓遊客充分體驗大地茶席、茶屋魅力，現場各社區藉由茶屋、茶席、水房營造不同茶空間，社區各自發揮創意將當地生態元素融入其中，將大阿里山茶區特色風貌一次呈現。36位茶藝達人藉由手中茶具沖泡出剔透茶湯與遊客進行茶的交談。

波斯茶人夏殷表示，波斯茶因為日夜溫差大沒有病蟲害問題，因此無需灑農藥，茶喝入口後會回甘，至於茶具的選用則偏向金色，象徵身分高貴典雅，而搭配波斯地毯隨地而席，不拘束於場地空間，讓人可以輕鬆慵懶的喝著茶。

阿里山四季茶旅-春漾茶屋草原茶會，詳情可上阿里山管理處旅遊網，或臉書「阿里山 新印象」查詢。

(中時)