補上最後一哩路 台東高中職換發電子票證學生證

2018年03月31日 18:08 中時 黃力勉

全台高中職學生已經都持有電子票證式的學生證，台東縣的高中職在交通部的補助下，終於全面換發電子票證式學生證，補上最後一哩路。台東女中校長曹學仁表示，票證有學生證、交通票證及消費儲值功能，未來可以加入成績登錄、勤惰紀錄等，功能將會更完整。

曹學仁表示，電子票證式學生證在外縣市已經推廣5、6年，功能越來越完整，台東縣在近期終於開始推動，包括東女、東中、東專、東商、體中、商水、關山工商、均一、公東及育仁共10所學校近8000名學生全面換發。

曹學仁指出，電子票證式學生證是方便的支付工具，與日常交通、就學及生活需要結合，享受一卡多用的便利性，提升公共運輸使用率，使用電子票證免自備零錢、節省上下車時間及記錄旅次資訊，已經是台灣民眾搭乘交通工具的主要付費方式。

家住關山的學生曾芸緯表示，從家要到學校都要搭乘鼎東客運，有了電子票證式學生證後，不用再擔心搭車前要先自備零錢，減輕重量，線上查詢可以知道餘額，了解自己的消費習慣，對理財有大有助益。

曹學仁說，電子票證學生證功能應該要更完備，加入學生在校成績、勤惰紀錄，學生轉學，在校資訊透過學生證就能一目了然，應該推廣到國中小，學生的資訊將能完整建立。

(中時)