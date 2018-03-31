《中時晚間快報》美年度貿易障礙報告再點名 台灣限美牛豬進口

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綜合報導

◎美年度貿易障礙報告再點名 台灣限美牛豬進口

美國貿易代表署（USTR）30日公布《2018年對外貿易障礙評估報告》，再次點名台灣限制美豬和美牛進口，敦促台灣應立即根據科學，制定相關標準，全面開放美豬、美牛進入台灣市場。

◎中研院前生化所長 論文涉造假 請辭獲准

中研院生化研究所前所長、美國俄亥俄州立大學教授陳慶士傳出論文造假，中研院今（31）日中午對外發出聲明，此案已由中研院倫理委員會進行調查，並且陳慶士已向中研院長廖俊智請辭獲准。

◎呂秀蓮轟洪耀福 帶衰民進黨

民進黨中央在台北市長一役始終不願推派人選，有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮今天召開記者會，砲轟民進黨秘書長洪耀福的投降主義，更直批前陣子的黨內初選搞得黨內分崩離析，「他不只不會帶兵，更是在帶衰民進黨。」

◎《我的女兒琴四月》假戲真做

尹賢旻、白珍熙 南山塔定情

2018年開春韓國演藝圈好消息不斷，崔智友閃嫁圈外人、吳漣序與金汎認了姊弟戀，加上去年還有多對「假戲真做」的情侶檔接連爆出，因《Blood》擦出愛火的安宰賢與具惠善交往1年即完婚、朱相昱與車藝蓮演出《華麗的誘惑》相識相戀，去年閃婚還馬上有了愛的結晶、金素妍和李尚禹則在拍攝《家和萬事興》時來電，交往半年就步入禮堂、還有在《我的女兒琴四月》中演出冤家情侶的白珍熙與尹賢旻，也在戲拍完之後陷入熱戀，兩人還經常在個人IG上放閃。

(中時電子報)

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