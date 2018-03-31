UVL》台師大女排8連霸夢碎！ 正修奪隊史首冠

2018年03月31日 17:59 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

正修科大女排楊孟樺救球。(大專體總提供)

強勢問鼎隊史首冠，正修科大女排31日UVL大專排球聯賽公開一級女子組冠軍戰，直落三25比16、25比21、25比16擊敗衛冕軍台師大，中斷台師7連后霸業，欣喜笑納隊史首冠。

「自由女神」楊孟樺賽後直呼「創造歷史」，面對外界不少球迷認為正修多半是台電選手，楊孟樺專注場上，只要還有學籍就會全力拚戰。

本季畢業兩大主力世大運好手「阿非」陳菀婷、「大眼妹」陳怡如，台師大31日開賽陷入苦戰連掉兩局。反觀由企業聯賽台電女排班底組成的正修科大，陣中擁有曾琬羚、李淯和郭覲儀，以及世大運「自由女神」楊孟樺，就勢如破竹。

毫無退路的台師大，第3局一度追到12比14，但正修穩住陣腳，23比14後，「皮皮」曾琬羚躍起重扣，逼出冠軍點，儘管台師大錯過兩個賽末點，但郭覲儀關鍵時刻扣殺得手，助正修25比16、25比21、25比16直落三打碎台師大連霸夢。

大賽經驗豐富，「自由女神」楊孟樺坦言，其實決賽還是很緊張，「今天球感沒有很好，好像一直抓不到感覺，心態壓力太大。但我有強力後盾，大家聯手拿下勝利。」

用隊史首冠告別UVL生涯，楊孟樺說，「不會有遺憾了。明年希望學妹繼續衝。」

(中時電子報)