1＋1大於2 牧心千份餅乾募款達標

2018年03月31日 17:56 中時 黃力勉

牧心1加1大於2的幸福活動，獲得統一超商加盟主支持活動順利達標，餅乾將會陸續送到兒福團體手上。（牧心提供）

私立牧心智能發展中心推出「1加1大於2的幸福、愛在兒福」活動，邀請民眾認購千份餅乾致贈給兒福團體，獲得統一超商加盟主的共襄盛舉，千份的目標順利達標。牧心董事長李艷菁表示，活動可以做愛心又能關心弱勢孩童，也讓牧心在烘焙淡季時有更好的業績。

「給他們機會，雖然學得慢，但他們做得到！」牧心的餅乾由心智障礙的學員親手製作，餅乾做成星型、骨頭型造型，可愛又好吃，加上可愛鮮豔的外包裝，吸睛功力十足。

李艷菁表示，傳統3、4月是烘焙業的淡季，牧心也撐的非常辛苦，因此趁著兒童節前夕推出1加1大於2的幸福活動，邀請民眾認透每份100元的餅乾，餅乾送到台東6個兒少社福團體，讓弱勢的孩童可以收到社會上的關心、感受溫暖。

去年活動首度推出，原本400份的目標成功募集到600份，今年目標千份也順利達標，李艷菁笑著說，統一超商的加盟主認購數量最多，讓牧心吃下一顆定心丸。

她說，統一超商的加盟主在牧心借場地開會時，看到活動募集愛心的資訊，立即串連認購，認購數量激增。認購的餅乾將在兒童節前夕陸續出貨，分別送到阿尼色弗、救星教養院、海山兒童之家、安心家庭協會、家立立基金會及家扶中心，透過各機構發送餅乾給弱勢孩童。

(中時)