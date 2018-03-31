洛神去籽自動化 部落小孩發明去籽器

2018年03月31日 17:59 中時 黃力勉

住在南迴線的蔡瑜婕（左）與成偉民，構思的去籽器將能讓洛神農民大大減少人力。（黃力勉攝）

在國際發明展成績耀眼的台東縣發明團隊，31日遴選出各項傑出的發明作品，其中住在南迴部落的蔡瑜婕、成偉民，看到部落種植洛神的農民去籽很辛苦，因此構思以鑽孔機加上機械輪盤發明去籽器，讓洛神去籽變得更輕鬆，也獲得金牌獎及特別獎的肯定。

台東學生歷年來優秀的發明作品，從31日開始至4月10日為止，在美學館二樓禮堂舉辦展覽，展場開放自由參觀。今年的發明作品豐富，在台東縣的甄選中新生、寶桑、賓茂國中各2組學生得獎，公東高工也有5組學生獲得金牌獎，另外有6組學生獲得特別獎。

蔡瑜婕與成偉民分別住在太麻里鄉金崙村及大武鄉加津林部落，看到部落許多長輩種植洛神，卻為了去籽耗費大量人力，因此將鑽孔機及機械轉盤結合，洛神依序放入洞中並將去籽鐵桿下壓，就能輕鬆除籽，速度快且需求人力少。

馬蘭國小5年級的許辰碩愛畫畫，但想帶隻筆就能畫水彩，因此構想出自動水彩筆，結合水筆及彩虹筆，要什麼顏色可以迅速更換，既方便又經濟，帶隻筆及畫紙就能出門，獲得銀牌獎肯定。

而從公東高工退休的老師劉志鑫，指導學生參加發明展，連續5年獲得紐倫堡國際發明展金牌的殊榮，31日本屆紐倫堡國際發明展台灣代表團長沈毓豪，也特別頒獎感謝劉志鑫的付出。

(中時)