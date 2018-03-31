最萌暖男送愛 全聯福利熊陪病童過兒童節

2018年03月31日 18:10 中時 郭家崴

北醫附醫、全聯長官與病童一同慶祝兒童節，有福利熊逗趣模樣讓現場笑聲不斷。（全聯提供）

兒童節將至，全聯除了舉辦「福利熊夢想繪畫大賽」，今（31日）派有「最萌暖男」之稱的宣傳大使福利熊當代表，赴台北醫學大學附設醫院舉辦夢想見面會，與兒童病房20多位小朋友提前過兒童節，福利熊逗趣，演唱主題曲《One Two福利熊》，還邀小朋友到台上勇敢說出夢想，氣氛歡樂又溫馨。

來自高雄的14歲男孩小陞，因罹患周邊神經髓鞘瘤多次開刀與化療，在醫院長期治療過程中，不能與其他同齡學子般可以自在的外出、學習新事物，雖覺得煎熬仍不氣餒，打起精神面對病魔，他說未來想成為外科醫師，能夠操刀手術幫助更多人。

罹患腦惡性腫瘤的女童樺樺雖只有5歲，也不畏懼病魔，夢想能跟國外知名兒童節目主持人「神奇先生」做勞作DIY，還想去法國艾菲爾鐵塔，成為厲害的藝術家。他們的小小夢想，有大大志氣，很激勵人心。

全聯慶祥基金會從2010年起長期捐贈北醫附醫院醫療補助金與實物捐贈，以協助貧困病患醫療照護；全聯佩樺基金會則關注教育領域，了解醫護學子在學習過程是創造未來更多可能性的最佳啟發時間，從2013年起贊助清寒圓夢、優秀醫護助獎學金，希望能讓學子們勇敢追尋夢想。

全聯福利中心從去年起更針對兒童舉辦「福利熊蘋果樂園」，每周2篇的創作賽加上母親節、父親節、萬聖節等繪畫大賽，目前已累計超過5萬人參與；今年首度以「我的未來夢想」做為本次兒童節繪畫賽的主題，預估本次將會超過8000位發揮創意的小朋友參與本次投稿。

(中時)