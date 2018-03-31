海鮮控注意！比臉大「舊金山海鮮桶」席捲台灣

2018年03月31日 18:30 中時 徐力剛

源自美國加州的「舊金山海鮮桶」，上桌倒入鐵盤以手扒方式享用。（圖片提供／誠品行旅）

The Chapter Café 全新「小周末｜海派好食光」活動， 10道美味料理吃到飽。（圖片提供／誠品行旅）

主餐「伊比利豬肩胛佐紅酒醬汁」滋味絕佳，令老饕魂牽夢縈。（圖片提供／誠品行旅）

海鮮控注意！誠品行旅歡慶3周年，即日起至4月30日止全館餐廳推出「以誠啟程」餐飲優惠活動，比臉大舊金山海鮮桶中放入波士頓活龍蝦、紐西蘭淡菜等各式生猛海鮮，滿足饕客味蕾。

誠品行旅The Chapter Café大片玻璃窗設計採光極佳，陽光透過窗簷灑落地面，悠揚音樂繚繞耳邊，三五好友來此共享美好時光。每周三晚間推出「小周末｜海派好食光」活動，餐點包括淡咖哩海鮮湯、香煎雞排佐黑胡椒、日式和風炸雞與廣州炒飯等10多道料理，每人666元+10%可無限續點，其中「香煎雞腿排佐黑胡椒醬」雞肉軟嫩不柴，淋上以牛肉湯、紅蔥頭與油蔥酥製成黑胡椒醬提味，充滿濃厚台灣風味;另道「粉紅醬時蔬筆管麵」適合素食主義者品嘗;可加價333元＋10%享波士頓活龍蝦半隻或啤酒、氣泡酒及軟性飲料無限暢飲。

海鮮愛好者不可錯過單點「舊金山海鮮桶」，內含整隻波士頓活龍蝦、紐西蘭淡菜、嘉義蛤蜊、藍花蟹、生蠔、紅皮洋芋、玉米及花椰菜等當令食材，搭配蕃茄醬、香蒜粉、辣椒醬與tabasco調味，新鮮龍蝦肉質肥美彈牙，以海鮮高湯汆燙保留原味。此道源自美國加州料理以鐵桶盛裝，上桌時倒入鐵盤中享用，現場驚呼連連，貼心附上手套方便饕客以手扒方式大啖美食，活動期間4人分享價3333元＋10%。

In Between之間餐廳則推出「誠品非凡海陸饗宴」，活動期間3人同行1人免費，特色餐點「胡桃木煙燻頂級肋眼」將牛肉以胡桃木煙燻賦味，開蓋後飄散的煙香讓人食慾大增;主餐「伊比利豬肩胛佐紅酒醬汁」搭配微酸的黑蒜薯泥及酥炸黑米，每套2080元＋10%起。

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(中時)