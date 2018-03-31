小樂替林采欣畫腮紅 一句話當場被揍

2018年03月31日 18:22 中時 蔡琛儀

小樂幫林采欣畫腮紅，虧她「你剛剛吃了什麼」。(易星傳媒提供)

林采欣31日舉辦個人首場音樂會，曾一起拍音樂劇的搭擋吳思賢(小樂)前來探她彩排，還送上精力湯替她補氣，並重現他主演的《姐的時代》替鍾瑶化妝橋段，只不過兩人近距離靠近，小樂笑說：「剛剛吃了什麼？」虧她嘴巴臭，讓她當場氣得直拍他手。

林采欣和大陸導演男友吳斌交往5年，今天吳斌也親自前來「盯場」，她表示非常緊張，尤其怕唱錯歌詞，「因為歌詞是他寫的，他對於歌詞很要求，不能唱錯、忘詞。」還曾因此被男友罵：「你這樣當什麼歌手？連詞都寫不好，不尊重寫給你的歌詞。」不過除了工作以外，她打趣說男友是生活白痴，兩人雖有結婚的打算，但決定先以事業為重，也希望自己能在35歲完成終生大事。

小樂日前被爆在拍《極品絕配》時常遲到、對工作人員擺架子，更因此惹前輩吳慷仁不爽，甚至傳出他暗戀該劇女主角邵雨薇，小樂無奈表現歉意：「因為自己的關係影響到他人。」表示他跟「叔叔」(指吳慷仁)感情一直很好。

小樂表示：「一直都沒有這件事情，我的『不好意思』是指，新聞為了報我、因為我而寫到其他人，不是說我對他這個人不好意思，我沒什麼對不起他的事。我和叔叔的感情一直都很好，報導出來後，他還鼓勵我新聞就是這樣子，叫我不要在意。」

至於被說暗戀邵雨薇，小樂兩人感情確實很好，但僅止於好友，「我跟她單獨出去也沒被拍過，跟別人一起出去就被拍，我覺得都是朋友。」再度表示對其他人的歉意，「可能剛好自己最近因為戲的關係新聞比較多，但影響他人就不好意思。」

(中時)