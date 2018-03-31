「花現臺中」日本中部國際機場臺中週推花博美食文創觀光

2018年03月31日 18:26 中時電子報 綜合報導

日本真中祭文化財團理事長岡田邦彥到場支持台中週活動。

◎觀光業50人團赴日行銷 力促開闢花博直飛包機

「花現臺中•臺中觀光•美食特展」今(31)於日本名古屋中部國際機場盛大開展!臺中市政府觀光旅遊局長陳盛山會同臺中市21家近50名旅宿、美食及文創相關業者30日搭乘直飛定期包機赴日推廣花博觀光，專程選在每年旅客超過1200萬的名古屋中部國際機場美食廣場舉辦臺中週活動。陳局長致詞時特別表示，一年前在林佳龍市長見證下，台中國際機場正式成為名古屋在亞洲的第1個姊妹機場，兩城市包機直飛也提升為定期包機。今年底臺中要舉辦世界花博，市府將積極促成華信與兩機場開闢花博直飛包機，方便日本中部民眾直飛臺中看花博，未來也希望進一步成為兩地定期航線，吸引更多日本遊客到中臺灣觀光。

市府近年積極開拓日本觀光市場，繼兩年前由林市長偕同中彰投苗四縣市組成的中台灣觀光推動委員會赴日與日本中部廣域觀光推進協議會(昇龍道)締約結盟，臺中國際機場也於去年四月與名古屋中部國際機場締結姊妹機場。陳局長指出，選在每年有國內外1200萬旅客的名古屋機場舉辦花博臺中週推廣活動，就是要藉由姐妹機場的協助及多元旅客來擴大花博行銷效益，開幕儀式也特別感謝日本中部國際機場社長友添雅直、台中國際機場主任張瑞澍、華航名古屋分公司總經理劉世華以及來自日本中部廣域各友好城市官員、觀光業界及媒體近百人專程到場參加，活動首日也吸引上千名日本及各國觀光客參加，體驗臺中風情。

台灣鐵粉開心參與活動，揮舞國旗表示支持。

舞台展演活動與日本民眾現場同樂。

觀旅局這次整合臺中市特色觀光業者在機場美食廣場舉辦為期兩日的RoadShow觀光展演，推廣臺中市的好食、好物與好生活，以及今年臺中最大國際盛事2018臺中世界花卉博覽會。除了全國大飯店五星主廚在機場中華料理餐廳於3/31至4/8每日限定推出不同臺中花博美食料理，將臺中的在地美食推向國際。活動現場並推出阿聰師芋頭酥、果然鳳梨酥及珍珠奶茶等美食試吃，並邀請遊客現場參與木匠兄妹製作木筷、春水堂搖珍珠奶茶、阿聰師及果然手作糕餅以及麵本家手工捲麵及各項DIY體驗，受到遊客熱烈歡迎。尤其邀請日本藝人高橋真麻與陳局長在地食材上菜秀、花博料理展演，大啖臺中美食並分享臺中觀光旅遊經驗，掀起現場高潮。

包括臺中市觀光旅館公會、臺中市國際觀光發展協會、旅館公會、旅遊協會、產業故事館發展協會、好禮協會、后里旅遊文創發展協會以及全國飯店、福華飯店及福爾摩沙飯店、春水堂珍珠奶茶、木匠兄妹、麗寶樂園、寧波小館、有春茶館、阿聰師、麵本家、果然糕餅、綠光marute、大振豐洋傘及小畫家陳曦等近50人赴日團隊，受到日方高度重視，名古屋中部機場全員動員外，駒根市市長杉本幸治、常滑市市長片岡憲彥以及日本中部運輸局、名古屋市、愛知縣、三重縣、下呂溫泉觀光協會等均派官方代筆到場致意。

台中花博石虎與名古屋常滑市招財貓聯手行銷2018台中花博。

台中觀旅局贈畫日本中部國際機場。

陳局長表示，今年為花博旅遊年，在日本中部國際機場的協力下，市府組團於日本名古屋策展，在單日客流量多達兩萬人的日本中部國際機場活動廣場辦理Roadshow活動，透過當地電視台媒體報導，可望大幅提升本市國際知名度。日本名古屋電視台與日本旅行業者，業已合作至臺中拍攝中臺灣觀光宣傳影片，邀請日本觀光客於花博期間，順遊中台灣7縣市，安排深度體驗遊程，期待花博期間國際客入住台中人次突破300萬。

日本中部國際機場友添雅直社長表示，兩地機場地理位置均分別位於台灣與日本的正中央，台中國際機場是名古屋在亞洲的第一個姊妹機場，繼去年正式締結友好協定後，機場內不僅設置臺中觀光宣傳展示專區，也非常重視本次展示活動，基於兩地友好關係全力支援協辦。

觀旅局說，2016年由中彰苗投雲嘉嘉七縣市所組成的中台灣觀光推動委員會，與日本中部昇龍道締結「觀光友好交流備忘錄」，象徵日本中部廣域地區2,400萬與中台灣670萬人口的觀光大結盟，2017年台中國際機場與日本名古屋中部國際機場更進一步締結為姐妹機場，透過區域結盟資源整合，兩年多來與日本中部愛知縣、名古屋市、長野縣、岐阜縣、滋賀縣、三重縣等地，以自行車、溫泉、踩舞祭，花博等主題，展開熱絡交流。

(中時電子報)

台中觀旅局陳盛山局長開場致詞，歡迎3/31、4/1兩天到日本中部國際機場現場同樂，並邀請大家11月來台中參加花博盛會。