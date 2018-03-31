「國民法官選任體驗劇場」台南地院每周六、日連演3月

司法院副秘書長蔡麗霞說明選任國民法官的程序。（程炳璋攝）

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成大法律系學生在國定古蹟台南地方法院第三法庭演出國民法官選任體驗劇場，是全台首場劇場，台南市多位司法人員出席觀賞。（程炳璋攝）

台灣推動國民法官制度，未來人民將可參與司法案件審判，全台首場「國民法官選任體驗劇場」3月31日在國定古蹟台南地方法院上演，由成大法律系同學模擬解說政府選任國民法官的各項程序，未來連續3個月每周六、日都開放網路預約體驗。

網路時代興起，網友對職業法官的審判爭議聲浪不斷，為了杜絕恐龍法官的稱謂，政府推動司法改革，未來對刑法7年以上重罪審判，將仿造國外司法制度，由人民與法官一同審理，台南地方法院6月底將進行國民參與刑事審判的模擬法庭活動。

未來的國民法官制中，法庭上除了法官外，還有6位隨機挑選的人民擔任審判工作，這些國民法官的未來選任程序不得公開，台南地方法院為了讓民眾清楚選任流程，未來3個月每周六、日，將在國定古蹟台南地方法院演出「國民法官選任體驗劇場」。

這場「國民法官選任體驗劇場」是全台率先舉辦，獲得台灣司法機關重視，司法院副秘書長蔡麗霞南下參加，台灣高等法院台南高分院庭長蔡居正率領多位庭長、法官與檢察官一同出席。

劇場全程由成大法律系學生學生們扮演檢察官、辯護人，演繹遴選國民法官的各項程序，與民眾會遇到的問題，透過劇場形式，向民眾清楚說明國民法官選任流程，化解民眾對此制度的陌生與猶豫，有助於未來制度推行後，提升民眾參與國民法官的意願。

(中時)

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