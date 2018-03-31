台灣司法制度有重大變革！未來人民有權參與司法審判

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中時

台灣司法制度重大變革，未來人民將有權參與司法審判，這個改變耗費的成本不小，根據司法院初估，召開每場參審制法庭需花掉23萬。若採行陪審制，因需要的國民法官多出1倍，成本每年高達10億，是參審制的1.6倍，這些改制成本都是納稅人民的公帑。

被選任為國民法官的人民，出庭審判期間，工作與生活必定受到影響，這些人民請公假而損失費用，都需政府出錢，司法院估計未來需要國民法官審判的重罪案件，每年約1200件，以花費較少的參審制估計，每庭也要耗費23萬元，這還不包括未來版本確定後，制訂配套（例如國民法官審判期間是否需要入闈）後的詳細估算數字。

若採行陪審制，每年約花10億成本，是參審制的1.6倍。主因也是陪審制所需人民多出1倍，各項軟硬體需求也需加倍。

兩版本改制所需成本落差極大，參審制為3位法官、6位人民共同審判，較易達成共識，陪審制為1位法官、12位人民一起參與審判，由12位人民作出判決，法官不得參與，但只要其中1人對判決有不同看法，須重選12人重新審判。

參審制、陪審制各有利弊，對於這項司法改革，法官協會也公布問卷結果，全台有413名法官完成問卷，6成7法官贊成引進人民參與審判。在兩種制度中，贊成陪審制為4成6，參審制5成。

司法改革箭在弦上，參審與陪審兩版本各自拉鋸呈現55波，無論何種版本每年都需耗掉數億元公帑，但站在成本與司法公平正義之間衡量，能夠真正杜絕恐龍法官的制度，才是人民最先考量的條件。

(中時)

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