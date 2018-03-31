博物繪師黃崑謀原作展 畫蕨類、昆蟲變專家

2018年03月31日 19:00 中時 許文貞

黃崑謀畫的櫻花鉤吻鮭，取自《魚類觀察入門》。（遠流出版社提供）

黃崑謀的原畫如今正在台北市中山堂展出，現場除了有原畫，還搭配黃崑謀收藏的昆蟲標本。（陳信翰攝）

博物繪師黃崑謀擅長畫自然生態，舉凡台灣的蕨類、菇類、魚類、昆蟲等，都是他畫紙上的常客，更曾與十多位專家合作，繪製工具圖鑑書籍，獲得金鼎獎、開卷好書獎等肯定。 今年是黃崑謀逝世10週年，「盛放華麗島」原作展中，特別展出他百餘件台灣博物繪手稿，出版社也計畫陸續重新修訂他當年參與繪製的圖鑑。

曾與黃崑謀合作的科普繪本作家凌拂表示，他的博物繪精準、層次微分，創作繪本時又能兼顧寫意、自然，「若他現在還在創作，如今絕對是台灣科學繪本的第一人。」

黃崑謀擔任遠流出版社美術編輯10年，畫過至少500張博物插畫，2008年4月，年僅45歲的他卻突然因心肌梗塞過世。展覽今（31）日開幕時，邀請與黃昆謀合作過的專家學者齊聚，有《古蹟入門》的建築學者李乾朗、《蕨類入門》的植物學者郭城孟、《台灣昆蟲大發現》昆蟲學者趙榮台，談談他們記憶中的黃崑謀。

黃崑謀有藝術家的詩意，也有研究者的認真、細心，一張圖甚至願意修改7、8次，更難能可貴的是他的熱情和好奇心。趙榮台回憶，合作《台灣昆蟲大發現》時，他邀請黃崑謀參觀他的標本館，「他的眼睛發亮，後來像是著迷了，自己也跑去抓蟲來養，畫出栩栩如生的昆蟲。」

植物學者郭城孟也回憶，黃崑謀畫完《蕨類入門》之後，已能認得台灣超過100種蕨類，儼然是個蕨類專家。凌拂表示，她與黃崑謀合作時，剛開始他一直抓不到繪本的感覺，進行到一半，有一天突然告訴凌拂，他要全部重畫，「我才知道，他在那段時間讀了大量的外國繪本，勤做功課。」

1963年生的黃崑謀，從小在台東鹿野的自然環境成長。移居台北後就讀復興商工，畢業後在台灣當年最大的動畫代工公司宏廣任職，擔任背景動畫師，後來到遠流出版社擔任美術編輯。遠流出版社台灣館總編輯黃靜宜表示，「黃崑謀的博物繪不只是單純的工筆畫，更是台灣非常重要的視覺藝術資產。」

黃崑謀的妻子陳寶貴與兩個兒子也出席展覽開幕現場。陳寶貴回憶，黃昆謀的每一本書，他們全家都有參與其中，畫蕨類的時候，全家開車到山上玩，他趴在路邊看植物，畫魚的時候，假日就去漁港買魚，「平面的照片他覺得不夠，一定要親自看到實體的不同角度。」畫繪本的時候，兒子就輪流擺姿勢，當模特兒。

如今讓黃崑謀的兩個兒子也還記憶深刻的，是家中有一間擺滿昆蟲的小倉庫，黃崑謀在裡面養蟲，死掉的蟲就做成標本，如今兩人平時看到昆蟲都還是會忍不住多看幾眼。就連家裡的冰箱到現在都還放著10幾年前的昆蟲標本，陳寶貴笑說，昆蟲真的太多了，清不完。

(中時)